Comida y precios solo aptos para turistas

La pelea por el turista se advierte apenas se pone un pie en la Plaza Mayor de Madrid. Literalmente. El aroma que desprenden los establecimientos se entremezcla con los 17 camareros de las 17 terrazas que se enfrentan por los posibles clientes que van a visitar la emblemática plaza. Atacan sin ninguna timidez a los extranjeros, menú en mano, para conseguir la próxima venta. Un camarero le grita a otro desde su terraza:



— ¡Esos gringos son míos!— dice, haciéndoles señas a los turistas para que se sienten.



— Allí la comida que venden es congelada—, advierte el camarero del local de al lado.

Pero ya es tarde.



La tensión se puede sentir. La escena se repite una y otra vez. Más de ocho millones de personas pasan cada año por uno de los lugares emblemáticos de Madrid, según un estudio del gremio de hosteleros de la plaza mayor. La mayoría de los clientes son turistas que deciden sentarse a tomar algo en alguna de las 17 terrazas de la plaza para disfrutar de las vistas. El problema empieza cuando los precios de la factura no coinciden con los del menú, la comida es de muy mala calidad o les engañan con raciones ridículas a precios desorbitados.



El pasado mes de mayo la Plaza Mayor estrenó nuevo mobiliario: mesas, sillas, atriles de precio y muebles de apoyo. Todos con rótulos homogéneos, vegetación y elementos de protección acústica. Cada terraza está delimitada por un módulo de acero inoxidable que está anclado al pavimento: una pequeña separación que a veces puede hacer que suba de precio un café de 1,50 a 2,80 euros, lo que va de una terraza a otra.



EL PAÍS ha querido ha querido hacer una comparación de algunos productos básicos (caña de cerveza, pincho de tortilla, razión de croquetas, zumo de naranja y café) entre varios locales elegidos de forma aleatoria, incluyendo eso sí, el más barato y el más caro en su lista de precios. Se han comparado dos lugares turísticos, la Plaza Mayor de Madrid y la calle Mayor de Alcalá de Henares (17 terrazas contra 15). Para ello, se han empleado una báscula para la comida y un vaso medidor de 250 ml.

La travesía empieza en una terraza de la Plaza Mayor a media mañana. Solo tres mesas están ocupadas por turistas. A un lado se escucha a una pareja hablar en inglés, mientras que toman café, y al otro lado un grupo de mujeres discuten en francés sobre qué visitar durante su estancia en Madrid.

En el centro de la plaza se ven cinco grupos, de unas quince personas cada uno con auriculares, que siguen a un guía que tiene una sombrilla roja levantada. Son los Free Tours que tienen como punto de encuentro la Plaza Mayor para empezar su recorrido por el Madrid de los Austrias.

Los guías de los recorridos empiezan su explicación sobre la Plaza Mayor: “Los inicios de la plaza se remontan al siglo XVI, cuando en la confluencia de los caminos de Toledo y Atocha, a las afueras de la villa medieval, se celebraba en este sitio, conocido como plaza del Arrabal, el mercado principal de la villa, construyéndose en esta época una primera casa porticada, lonja, para regular el comercio en la plaza...”.



Un panorama muy similar se puede ver en la calle Mayor de Alcalá de Henares. 15 terrazas desplegadas sobre toda la calle, llenas de turistas que han viajado al nordeste de Madrid para ver de cerca en lugar donde vivió Cervantes. El autor del Quijote vive en cada una de las calles del casco histórico.

El pincho de tortilla



Huevo, patatas, aceite, sal y cebolla (o no) son los únicos ingredientes que se necesitan para hacer una tortilla de patatas. Sin embargo, en este pequeño experimento estas adoptaron todo tipo de sabores, formas y precios. La peor experiencia estuvo en la emblemática plaza madrileña, donde por un pincho de tortilla de 81 gramos la cuenta ascendió a cuatro euros: a cambio, la tortilla estaba ácida.

Las reseñas que tiene este local en Google atestiguan que no fue cosa de un mal día de la cocina: “Un auténtico desastre que se ve venir de lejos. Un sitio hecho para turistas que nada tiene que ver con lo auténtico de otros locales de alrededor. Servicio lento y descuidado”, escribió hace un mes un cliente.



Por esos mismos cuatro euros, en el extremo opuesto de la Plaza Mayor, se puede adquirir un pincho de 210 gramos de calidad aceptable. Aunque en la calle Mayor de la localidad madrileña de Alcalá, por ejemplo, los pinchos fueron más baratos: su precio estaba entre los dos y tres euros. La tortilla no mejoró, eso sí. En un local de la misma calle, una tortilla congelada e imposible de comer de 263 gramos costó tres euros.



Y para acompañar el huevo y las patatas, croquetas de jamón. Las más caras costaron 12 euros y pesaron 250 gramos gracias a un rebozado gordo y salado. Fue en la Plaza Mayor. Las mejores, en Alcalá, pesaron 474 gramos y costaron apenas 9,90 euros en una pequeña terraza.



En cuanto a las bebidas, nada mejor que una caña, un zumo de naranja y un café en las terrazas. Una de las conclusiones más destacadas es que, en efecto, como muchos sospechan, los restaurantes tienden a jugar con los tamaños de los vasos para ofrecer menos producto. En la mayoría de los menús los precios no eran claros en cuanto a las bebidas que vendían.



El café con leche más caro fue, de nuevo, en la Plaza Mayor: cuatro euros por 150 ml de café. En el resto de locales el precio y la cantidad era casi iguales: 2,80 euros por 150 ml. El más barato, en Alcalá: 1,50 euros por 70 ml. Siempre servido en taza y no en vaso.



Los zumos de naranja son todo un mundo aparte, un misterio sin resolver, un desafío a los sentidos. Hay quienes, honestos, los sirven artificiales y lo advierten; pero no faltan quienes buscan hacerlos pasar por naturales. En pocos establecimientos sirvieron zumos de naranja natural. Además, vienen en todas las presentaciones imaginables: vasos de tubo, copas de balón con hielo, vasos de cañas... El que se llevó el premio al más costoso fueron los cinco euros por 260 ml de zumo de naranja natural. No obstante, el mayor engaño se dio en otro lugar de la emblemática plaza madrileña: cuatro euros por un zumo de bote que trataron de vender como recién exprimido.

De las cinco terrazas examinadas en Alcalá, solo una ofrecía zumo de naranja natural. Tres euros por 230 ml. El resto de los zumos eran de bote y costaban entre dos y tres euros. Más razonable.

El valor de la caña de cerveza oscila como la bolsa Tirar una bien una caña de cerveza es un arte que no está al alcance de todos los establecimientos. Así que, al pedirla, cabe esperar también casi cualquier resultado. En la Plaza Mayor, la caña más costosa costó cuatro euros por 250 ml de producto, mientras que en Alcalá apenas superó los tres a cambio de algo más de líquido espumoso, 270 ml.

La peor experiencia fueron los 3,50 euros por 200 ml de cerveza no muy bien tirada servida en una copa, con trampa en la factura. El lugar, la calle Mayor de Alcalá.

En la lista de precios, la caña cuesta 1,70 euros. El local tuvo que devolver los casi dos euros de más que había cobrado por un supuesto despiste: debe ser el impuesto por parecer guiri. De nuevo, Google confirmó que no fue un error aislado: “Es una vergüenza. Intentan estafarte con la cuenta como sea. Y no un euro o dos, a nosotros casi 20 euros”, contaba una turista.

