“El objetivo de la independencia sigue incólume”

Joan Sánchez

Ester Capella (La Seu d’Urgell, 1963), de ERC, confía en que los líderes independentistas juzgados por el procés</CF> serán absueltos y evita, por ello, hablar de indultos. Pese a su talante conciliador, la consejera de Justicia de la Generalitat mantiene tensas relaciones con el poder judicial.

Pregunta. La sentencia por el juicio del procés se conocerá, previsiblemente, en otoño. En caso de condena, ¿el Govern promoverá una petición de indulto?

Respuesta. Los indultos son para reparar una cosa mal hecha en un proceso judicial. No doy por sentada una sentencia condenatoria, aunque estén en prisión preventiva. Espero que impere la razón de Derecho y no las razones de Estado. Si se produce la condena, valoraremos los caminos a seguir.

P. La directora de Lledoners, la cárcel donde están los políticos presos, dejó el cargo. ¿Le trasladaron algún malestar?

R. No. Tenía un compromiso por dos años y lo cumplió.

P. Después de la sentencia, sea cual sea, ¿ERC forzará unas elecciones autonómicas?

R. No creo que tengamos una decisión clara... Hemos de tener clara qué respuesta da el país a la sentencia. Debe haber unidad estratégica, y esa unidad pasa por sumar al 80% que está a favor de un referéndum.

P. ¿Dónde queda ahora el objetivo de la independencia?

R. Sigue incólume. Conseguir un Estado independiente es el objetivo. Mientras, hemos de gobernar cada día y dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía. Hemos de lograr que el referéndum sea inevitable.

P. En las encuestas, el apoyo al independentismo cae...

R. Donde nos contamos, que es en las urnas, somos más.

P. El Govern ha dado credibilidad a unos artículos de prensa que apuntan a que el CNI conoció los planes de los terroristas de Barcelona y Cambrils antes del 17-A.

R. He de presumir que son informaciones ciertas porque nadie las ha cuestionado. La mejor manera de evitar la rumorología, en todo caso, es una comisión de investigación en el Congreso.

P. ¿Cree que se están ocultando datos a la investigación judicial?

R. No sé qué hay en la causa, pero una cosa es la responsabilidad penal y otra la política.

P. ¿Pero entonces asume que es posible que el Estado conociera previamente los planes de los terroristas?

R. No haré una afirmación de ese calibre. No conozco de forma suficiente la causa...

P. ¿Y es responsable que el Govern alimente esas teorías?

R. No alimentaré nunca la teoría de la conspiración, pero, si se acredita que las cosas pasaron de otra manera, tendrá que haber responsabilidades. Yo pido transparencia. Quienes la alimentan son los que impiden que se hagan públicas determinadas cuestiones. En cualquier país mínimamente ordenado no hay miedo a investigar.

P. ¿El Govern está paralizado?

R. Hemos planificado muchas cosas que vamos haciendo. Pero tener los presupuestos prorrogados limita tu acción.

P. ¿La división entre Junts per Catalunya y ERC también se evidencia en el Govern?

R. El Govern no está dividido. Es un Gobierno de coalición, con visiones distintas de la sociedad. Hay voluntad de llegar a acuerdos.

P. En la investidura de Pedro Sánchez, Junts per Catalunya votó no y ERC se abstuvo.

R. Cada partido tiene unos criterios. Pero el PSOE ha de hacer los deberes, no puede ir con las manos en los bolsillos. Si miran hacia PP y Ciudadanos, no nos encontrarán.

P. Si el PSOE opta por la vía portuguesa, ¿la posición de ERC cambiará?

R. Lo hemos dicho: no pondremos líneas rojas ni daremos un cheque en blanco.

P. En los últimos meses se han producido numerosos conflictos entre el poder judicial en Cataluña y su departamento.

R. El poder judicial no trata al Gobierno de este país con el respeto que merece. Han de entender que este Ejecutivo es netamente independentista y que merece el mismo respeto que si fuera de Ciudadanos o del PP.

P. El TSJC suspendió la actividad en juzgados de Martorell y ha adoptado otras decisiones que ustedes han criticado...

R. Adoptan decisiones que no toman en otros lugares del Estado y que no son proporcionales. De 100 edificios judiciales, tenemos problemas en cinco. No se trata de que les caigamos mejor o peor, pero la obligación es dar un servicio público de calidad.