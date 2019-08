Colau pedirá una aclaración sobre la sentencia que anula su plan hotelero antes de recurrir

El Ayuntamiento de Barcelona que lidera Ada Colau prevé solicitar una aclaración judicial al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) después de que este miércoles se conociera la sentencia que anula el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat), que impide la construcción de nuevos hoteles en el centro de Barcelona. El fallo considera que el documento municipal no iba acompañado de una evaluación económica y financiera. En función de la respuesta del tribunal, el Consistorio decidirá si acaba presentando un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

De momento, el Ayuntamiento de Barcelona no tiene intención de modificar su política hotelera, según ha afirmado este jueves la teniente de alcalde de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz. “En la ciudad de Barcelona se continúa sin dar nuevas licencias para alojamientos turísticos”, ha afirmado Sanz, quien ha reiterado que la planta hotelera en la ciudad no debe crecer más: “Barcelona no necesita más hoteles, sino más vecinos y vecinas”.

Sanz ha defendido la medida “pionera y valiente” que supuso el Peuat y considera que convierte a Barcelona en referente y ejemplo para otras ciudades. El plan nació a partir de un consenso vecinal y político para “poner orden en la ciudad”, ha afirmado. En su momento, fue apoyado por el PSC, ERC y la CUP, quienes han mostrado su apoyo al gobierno municipal ante esta sentencia y voluntad de cooperar.

En el caso de darse el peor escenario posible para el Consistorio y que, finalmente, el Tribunal Supremo también tumbe el plan, “hay una bolsa económica para poder pagar todas las indemnizaciones”, asegura Sanz. “Estamos capacitados para hacer frente”, ha añadido, a pesar de que aún no se ha estimado cuál podría ser el coste económico de estas indemnizaciones.