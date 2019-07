La abstención en el debate de investidura solivianta a parte de las bases de ERC

La abstención de ERC en la segunda vuelta del debate de investidura, la semana pasada, no solo sirvió de puesta de largo para el nuevo perfil más institucional del diputado Gabriel Rufián. También magnificó la oposición de una parte de las bases que defienden el ‘no’ a Pedro Sánchez y que critican cómo se ha tomado la decisión. De hecho, el voto negativo fue la opción más apoyada por la militancia en secciones locales tan importantes como la de Sant o Eixample. Algunos cargos medios también han mostrado su rechazo.

Hasta ahora, Esquerra había logrado mantener las discrepancias dentro de los muros del partido pero la decisión —muy simbólica— de abstenerse en la investidura de Sánchez da aire a los críticos con el vuelco de estrategia tras el abandono de la vía unilateral. El pasado jueves, Eduard Piera, miembro de la ejecutiva del partido en Lleida, anunció que rompía el carnet por la gestión de los resultados tras las municipales y “la abstención incomprensible” en el Congreso.

El pueblo de Junqueras abandona la AMI Sant Viçens del Horts (Baix Llobregat), el pueblo que gobernó Oriol Junqueras entre 2011 y 2015, abandonará la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), según explicó ayer el Consistorio en una nota de prensa. “La actual configuración del Ayuntamiento, gobernado por PSC-Sant Vicenç en Positiu, es desfavorable a los principios de la AMI y por este motivo no se reservará partida presupuestaria al pago de la cuota”, dice el texto. La decisión busca “priorizar los gastos en el ámbito municipal”. Sant Viçens reservó en el pasado presupuesto 2.231 euros para las cuotas de la asociación. Desde la AMI criticaron le decisión y aseguraron que tiene que ser tomada por el pleno, no por el gobierno.

Las críticas también llegaron de personas muy cercanas a los republicanos. Tras la votación en las Cortes, el que fuera eurodiputado por ERC en la legislatura anterior, Josep Maria Terricabras, se preguntó en Twitter: “¿No hemos dicho hasta ahora que no nos dan miedo las urnas? ¿Defenderemos Cataluña o nos pasaremos al otro lado?” El concejal de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) y payaso de profesión, Jordi Pesarrodona —célebre por una foto al lado de un guardia civil el 20 de septiembre de 2017— también usó esa red social para lamentar cómo se decidió el posicionamiento: “A mí nadie me ha consultado nada. Como militante y represaliado me siento decepcionado, solo y triste. El espíritu del 1-O sigue firme”.

La autoridad moral que tiene el presidente del partido Oriol Junqueras —en prisión preventiva desde hace 633 días y a la espera de la sentencia por el juicio al procés— ha servido de cemento para mantener las filas republicanas unidas en el giro hacia una lucha por la independencia más posibilista y lograr un referéndum acordado con el Gobierno central. Sin embargo, esas quejas por la manera de tomar las decisiones han llevado incluso a las voces críticas a organizarse, como el Colectivo 1 de octubre, que pedía someter a una consulta el voto en la investidura.

A mi ningú m’ha consultat res, com a militant i represaliat em sento decebut, sol i trist! Escolteu bé per això, l’esperit del 1-O segueix ferm #HoTornaremAFer pic.twitter.com/4MDCSG6U8M — Jordi Pesarrodona (@Pesacapsada) July 25, 2019

La dirección de ERC rechazó esta posibilidad, argumentando que ya en las reuniones que realizaban por el territorio se escuchaba a las bases. Varias fuentes explicaron a este diario que si bien no hubo una votación formal, secciones tan importantes como la de Sants o el Eixample se posicionaron mayoritariamente a favor del ‘no’ a Sánchez. El partido declinó confirmar esas aseveraciones. Esas observaciones sí fueron recogidas en el debate de la plana mayor del partido pero finalmente optó por la abstención.

Desde ese Colectivo lamentan manifestaciones como el escrache que le hicieron los CDR, el pasado sábado, a Rufián en Dosrius (Maresme). Un grupo de activistas mostraron una gran pancarta en la que recordaban que Sánchez había agradecido la abstención “a cambio de nada” de los republicanos. La cohesión de Esquerra, con la aprobación de una nueva hoja de ruta de fondo, tendrá una partida dura en el Congreso de la formación el próximo otoño, de la que debe salir también una nueva ejecutiva.