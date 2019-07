Torra pide a Sánchez que regrese al espíritu del encuentro de Pedralbes

El paréntesis abierto entre las sesiones de investidura del presidente del Gobierno se ha colado en el que ha sido el último plenario del Parlament catalán antes de las vacaciones. Y el president de la Generalitat, Quim Torra, no ha perdido la oportunidad para exhortar al presidente en funciones, Pedro Sánchez, a que regrese, por lo menos, al espíritu de encuentro y diálogo que tuvieron primero en Madrid y luego en su reunión en el Palau de Pedralbes en Barcelona.

"No ha habido nunca ninguna propuesta de solución para el conflicto político en Cataluña. Y recuerdo que quien dijo que el conflicto político de Cataluña merecía una respuesta política fue el presidente Sánchez" en esas dos reuniones. Torra se ha lamentado que "esa solución política" que pedimos al Gobierno español "no ha llegado nunca".

Después del "no" de Junts per Catalunya en el Congreso en la primera vuelta de la investidura de Sánchez alegando, entre otros motivos, su inmovilismo y carencia de propuestas frente al problema territorial catalán, Torra no se ha desviado apenas nada de la argumentación que desgranó la diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Con una variable, ha pedido a los diputados de En Comú Podem que intermedien con el tema catalán en las negociaciones in extremis para la investidura este jueves en el Congreso.



Lo ha hecho en la respuesta a la diputada de esa formación, Jéssica Albiach, sobre la situación política catalana y las críticas de ésta a lo que ha denominado un política de "gesticulación" del Gobierno catalán "que se ha demostrado fracasada porque son solo una respuesta para el 47% de los catalanes". Torra le ha contestado: "Ustedes que están negociando con el PSOE les pido que no renuncien a la autodeterminación. No se puede gobernar contra Cataluña y la opinión de los catalanes", dando por sentado que un 80% de la població es partidaria de someter a consulta el derecho a la autodeterminación. El mismo porcentaje que, ha asegurado, no reconoce a la monarquía como régimen para Cataluña y que también mantiene que no hay que judicializar la política.

Críticas por las listas de espera

Esta siendo una sesión parlamentaria con una orden del día escueto y que se ha centrado especialmente en la situación política catalana en las preguntas de control al presidente y, más todavía, en el debate de la "Cataluña real", propuesto como plenario monográfico por el grupo de Ciudadanos. Una propuesta que sirvió para que la diputada Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos, ejerciera como primera espada de la formación naranja. Roldán, una de las candidatas en el proceso de primarias de Ciudadanos para elegir a la o él presidenciable de cara a las elecciones autonómicas, ha criticado el "procesismo" que se antepone a las politicas de servicios que afectan a los catalanes.

Lo ha hecho con unas maneras que emulaban a las de Inés Arrimadas -jefa de filas de Ciudanos en Cataluña hasta su marcha al Congreso de los Diputados- en la forma -con el tono de voz y con cartelitos y recortes de prensa- y en el fondo, sosteniendo que la única prioridad del Gobierno de Torra y ERC es salvaguardar el procés para lo que decuidan las listas de espera de sanidad y hay un desequilibrio de éstas en el territorio.

"¿Por qué, se preguntó hay una espera de 110 días en Reus para una mamografía y en Valls solo 18 días", le ha preguntado Roldán a Torra. La portavoz de Ciudadanos ha mezclado datos muy duros respecto al estado de las listas de espera pero las ha mezclado con ataques personales a Torra, cuando por ejemplo le ha acusado de no ser empático con las víctimas de cáncer. El 'president' le ha pedido que "nunca más" le haga ese comentario.

El líder del Gobierno catalán ha vuelto a poner en valor las buenas cifras macroeconómicas y ha criticado el tono "apocalíptico" de la intervención de Roldán. "Usted lo que quiere decir es que la Cataluña que impulsa la independencia no es real. La buena marcha de la economía es compatible con los avances en la autodeterminación", le ha dicho Torra a la diputada de la formación naranja.