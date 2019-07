Mascarell, a favor de revertir el pacto PSC - Junts per Catalunya en la Diputación

Aunque tanto desde el PDeCAT como desde el PSC aseguran que el pacto en la Diputación de Barcelona no corre peligro, las voces desde el entorno de Junts per Catalunya que insisten en revertirlo no cesan. La última, ayer, la de Ferran Mascarell, cuyo nombramiento como vicepresidente tercero del gobierno provincial será informado en el pleno que se celebra hoy, en el que se aprueba la organización del ente supramunicipal.

“Yo también defiendo la reversión del pacto en la Diputación”, aseguraba Mascarell en conversación con este diario. Una postura que él no ve contradictoria con ser vicepresidente del gobierno provincial. “El independentismo comete un error si deja tribunas vacías para defender sus posiciones”, argumentó el ex exdelegado del Govern en Madrid y tambien concejal en el Ayuntamiento de Barcelona.

El acuerdo entre los socialistas y los neoconvergentes en la Diputación —que puso fin a la política de bloques impuesta por el procés— establecía dos vicepresidencias para Junts per Catalunya. Internamente, los neoconvergentes acordaron repartirlas entre el partido y los independientes de Junts para dar voz a ambas almas de la coalición. Mascarell ocupa la tercera y la segunda Carmela Fortuny, exalcaldesa de Sant Cugat del Vallès.

Sueldo, en el aire

Mascarell también asume parte de la dirección política y la coordinadora de La Crida Nacional, el partido promovido por el expresidente Carles Puigdemont, huido de la justicia española en Bélgica. En Twitter, la formación dejó clara su posición sobre los pactos con el PSC en distintos municipios y otros entes: “reclamamos a los partidos independentistas revertir todos los pactos con el 155 y comenzar desde cero buscando la máxima unidad para las instituciones del país. Si no lo hacen, romperemos el espíritu del 1-O”.

La Crida no se ha posicionado oficialmente sobre el hecho de que Mascarell ocupe un alto cargo en el Gobierno de la Diputación. La formación tiene una reunión hoy en la que, si bien no figura el tema en el orden del día, será tratado por sus dirigentes. Una de las cuestiones que está en el tintero será la retribución del exdelegado del Govern. El sueldo de vicepresidente de la Diputación es de 93.672 euros anuales, mientras que el de concejal de la oposición es de 56.400 si es de dedicación exclusiva. Mascarell tiene que escoger entre uno y otro.