Mascarell será el cuarto en la lista de Junts per Catalunya en las municipales de Barcelona

El exconsejero de la Generalitat Ferran Mascarell será el número cuatro en la lista de Junts per Catalunya para las elecciones municipales en Barcelona. El partido lo ha presentado este domingo en un acto en el barrio de Les Corts. Mascarell, que se había postulado como candidato a la alcaldía, y pedía una lista unitaria del independentismo, irá finalmente en la cuarta posición de la candidatura que encabeza el exconsejero Joaquim Forn, en prisión preventiva por el juicio del procés. La cara visible será Elsa Artadi, actualmente consejera de Presidència y portavoz del Govern, que dejará estos cargos en los próximos días para centrarse en la campaña de las municipales, a las que irá de número dos de Junts per Catalunya.

Mascarell fue consejero de Cultura de la Generalitat entre 2010 y 2016, en las dos legislaturas que presidió Artur Mas, cargo por el que dejó su partido, el PSC, para ir como independiente con Mas. Como socialista había sido consejero de Cultura con Pasqual Maragall, y anteriormente concejal de Cultura en Barcelona. Es esta experiencia gubernamental la que ha reivindicado este domingo Elsa Artadi, como aval para incorporar a Mascarell en la lista de Junts per Catalunya.

Artadi ha asegurado que la lista que encabeza Forn es una candidatura que suma fuerzas y aporta experiencia. Mascarell irá de número cuatro, por detrás de Forn, Artadi y Neus Munté, que fue quien ganó las primarias del PDeCAT para aspirar a la alcaldía de Barcelona.

"La unidad se demuestra haciéndola, y nosostros hemos decidido hacerla. Las personas tenemos buenas ideas, y nosotros tenemos una buena idea para que esta ciudad sea una de las mejores del mundo", ha dicho Mascarell en un breve acto de presentación.

En este acto, Artadi ya ha descartado que, después de las elecciones, pueda haber un pacto con la alcaldesa Ada Colau. "No entendemos por qué no tiene que haber un cambio en la ciudad. Y un cambio con los comunes no es un cambio en la ciudad", ha dicho.