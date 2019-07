El Grec cierra julio con cinco estrenos teatrales

Las dos últimas semanas de julio serán fructíferas en el mundo teatral barcelonés de la mano de El Grec. El festival veraniego continúa con su programación con cinco obras muy diversas que se estrenan en tres espacios de la ciudad: el Teatre Lliure, el Mercat de les Flors y el anfiteatro.

El tándem formado por Àngel Llacer y Manu Guix, después del éxito de La Jaula de las Locas (galardonada recientemente con cuatro Premios Butaca), inicia un nuevo reto que se podrá ver por primera vez mañana, 18 de julio, y pasado, en el Teatre Grec. Se trata de La Tienda de los Horrores, una versión del clásico de teatro musical compuesto por Alan Menken (1982), que a la vez es una adaptación de la película The Little Shop of Horrors (1960) de Roger Corman. La historia explica el amor imposible entre Seymour y Audrey, trabajadores de la vieja floristería del señor Mushnik. En un momento en concreto aparece una misteriosa planta que puede convertir los deseos en realidad y que hará cambiar la totalidad de la trama.

“La obra es un espectáculo de gran formato que hace años se representó en Barcelona y que revisitamos con una puesta de escena y una escenografía arriesgada y potente”, afirmó Guix ayer en la rueda de prensa que tuvo lugar en el Palau de la Virreina. El compositor y director musical también añadió que espera que tenga mucho éxito porque “continuamos con el mismo equipo artístico y de producción… y además Llàcer es capaz de coordinar los equipos humanos a la perfección y crear un muy buen ambiente de trabajo”.

Abans que es faci fosc es la propuesta escénica de la actriz catalana Míriam Iscla que se verá representada del viernes al 22 de julio en el Teatre Lliure. Será una adaptación de la obra de la escritora británica Hattie Naylor. Iscla, cofundadora de la Companyia T de Teatre, habló con Naylor para que el protagonista fuera una mujer y no un hombre, con el objetivo de sentirse más identificada con Ana, una astrónoma a quién le diagnostican una grave enfermedad que provocará su progresiva pérdida de visión. “Las 29 escenas que constituyen la obra se pueden entender tanto como un viaje lumínico, sensorial y sonoro del público hacia las estrellas como una travesía al interior de la protagonista”, apuntó Iscla.

Toni Gomilla y Oriol Broggi transportarán a los espectadores a Mallorca y al problema de la masificación turística en Rostoll Cremat, que se interpretará el 25 y 26 de julio en el Mercat de les Flors. La obra teatral, que parte de la rondalla popular de Joanet de sa gerra, presentará una historia de codicia y ambición. Todo ello “con una gran diversidad de voces de autores internacionales, como Shakespeare, Chéjov o Ibsen, que crearan un verdadero diálogo con lo contemporáneo”, explicó Gomilla, guionista de la creación teatral.

Por otro lado, Parking Shakespeare, la compañía que nació hace justamente diez años, conocida por hacer representaciones en el parque de l’Estació del Nord, sin equipamientos sonoros y lumínicos sofisticados, reelaborará dos obras de Shakespeare en el Teatre Grec el próximo 31 de julio: Titus Andrònic y L’amansi(pa)ment de les fúries. La primera obra, una tragedia dirigida por Israel Solà, mostrará la pura desmesura con personajes que se encuentran heridos. “He intentado hurgar esas heridas y entrar en la espiral de la violencia”, señaló Solà. En la segunda, de tono más cómico, “las palabras serán usadas por los hombres pero nos reiremos de la masculinidad”, comentó Carla Rovira, directora de la obra.