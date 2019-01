Llàcer y Guix preparan ‘La tienda de los horrores’ para el Grec

El exitoso tándem Àngel Llàcer-Manu Guix prepara un nuevo espectáculo, el musical La tienda de los horrores, con el mismo equipo de La jaula de las locas, actualmente en cartel, e igual productora, Nostromo Live. El montaje se estrenará en el próximo festival Grec de Barcelona en el anfiteatro de Montjuïc y luego abrirá temporada en el teatro Coliseum.

La tienda de los horrores (The little shop of horrors) fue originalmente en 1960 una película en clave de comedia negra y de bajo presupuesto de Roger Corman. Trata sobre el dependiente de una floristería que alimenta con carne humana a una planta carnívora que no para de crecer y pedir más. La película se convirtió en musical rock en Broadway, con canciones que se hicieron célebres y algunos cambios (la planta pasa a ser extraterrestre).

El musical fue adaptado a su vez en numerosas ocasiones por todo el mundo y en Cataluña lo montó Dagoll Dagom con dirección de Joan Lluís Bozzo en 1987 (La botiga dels horrors). El espectáculo, en el que la voz de la planta la ponía Constantino Romero, tuvo un enorme éxito. En 2000 la obra la produjo Ricard Reguante en Madrid y en esa versión la dirección musical era de Guix y al protagonista no vegetal, Seymour, lo interpretaba Llàcer.

Para Àngel Llàcer la tienda de los horrores es muy actual porque habla de los monstruos a los que alimentas y que cuando crecen ya no los puedes parar, como, señala, la ambición, o Vox.

Llàcer y Guix afirman que esta vez el montaje será muy diferente del que ya hicieron ambos hace 19 años porque la retoman con otro espíritu y huyen del musical clásico. Dicen que la música cobrará más importancia y la representación se paracerá más a un concierto por su volúmen que a una obra de teatro musical.

El montaje está en fase de preproducción y aún no han sido elegidos los intérpretes. Serán ocho actores, seis músicos y cuatro bailarines.

En cuanto a La jaula de las locas, encara las últimas semanas en cartel en el Tívoli convertida en un éxito de la temporada, con ya más de 150.000 espectadores, con más de mil personas de media por función, según la productora, y se despedirá el 24 de febrero. La temporada próxima se verá en Madrid.