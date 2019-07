Albiol pide al PSC que no deje la Diputación de Barcelona en manos de Puigdemont

Xavier García Albiol, expresidente del Partido Popular y jefe de la oposición en Badalona, ha planteado este mediodía al Partit dels Socialistes que rompa su acuerdo con Junts per Catalunya en la Diputación provincial para evitar que una formación antiindependentista alcance el gobierno de la corporación para que no dependa de Carles Puigdemont. La institución provincial, normalmente, alejada de los focos, ha sacudido el convulsivo escenario político tras el acuerdo entre los socialistas y neoconvergentes, que han reeditado la clásica sociovergencia. La constitución de la Diputación está prevista para este jueves.

En unas declaraciones en la sede de la Diputación, Albiol ha lamentado que el PSC no haya contemplado que el independentismo no tiene mayoría (24 sobre 51 diputados). "No se entiende que el PSC haya llegado a un acuerdo con un partido cuyo presidente está huido de la justicia. Pueden buscar una alternativa", ha afirmado Albiol ofreciendo sus votos gratis en un acuerdo de investidura. Los socialistas y ERC cuentan con 16; En Comú Guanyem, cinco; Ciudadanos, cuatro y el PP, dos. Albiol sostiene que tienen un ejemplo como en caso del Ayuntamiento de Barcelona cuando la actual alcaldesa Ada Colau reeditó la alcaldía gracias a los votos del PSC y la abstención de la plataforma liderada por Manuel Valls y apoyada entonces por Ciudadanos. Los votos del PP no fueron en ese caso necesarios y se votó a sí mismo.

En las pasadas elecciones municipales, Albiol volvió a ganar la alcaldía de Badalona, pero la perdió a manos del socialista Alex Pastor, que fue tercero y obtuvo los votos de los soberanistas de Guanyem. "Soy la persona con menos ganas de votarlos. Más bien al contrario. Pero es una responsabilidad y un tema de país", ha dicho apuntando a que pedirá a Núria Marín, candidata a presidir el ente, que revierta el acuerdo.

El PP propone ese frente "constitucionalista" en el que ahora incluye a los comunes, quienes normalmente quedan excluidos de esa etiqueta. El acuerdo sociovergente ha generado una extrema tensión entre Junts per Catalunya y ERC. Los neoconvergentes acusan a sus socios de Govern de haber roto la unidad estratégica del independentismo al haberles desplazado de 26 consistorios que habían ganado.

La propuesta de Albiol ha sido rechazada de plano por Catalunya en Comú Podem y esta mañana en el Parlament, Jéssica Albiach, presidenta del grupo ha afirmado: "es imposible dar nuestro apoyo ni al Partido Popular ni a Ciudadanos, las dos formaciones que más han crispado la política catalana y que son responsables del conflicto y que se apuntan a tirar gasolina al fuego". Todo apunta a que los comunes se abtendrían si la propuesta es hacer presidenta de la Diputación a la alcaldesa de l'Hospitalet, Núria Marín, según el acuerdo al que llegaron socialistas y Junts, aunque Albiach ha insistido en su mejor opción: "Para el gobierno de la Diputación de Barcelona, nosotros creemos que el mejor gobierno sería un tripartito con PSC y ERC y es triste ver a los socialistas y a los republicanos peleándose por los votos de la derecha, los de Junts per Catalunya. Nosotros no daremos nunca nuestro apoyo a un gobierno en el que esté Junts". En la práctica, eso supone que no apoyarían la propuesta defendida por ERC de gobernar la Diputación con Junts a quien entregarían la presidencia de la institución y una combinación que requeriría del apoyo del diputado de Tot per Terrassa y la abstención de los comunes.

La presidenta del grupo parlamentario lamentó la "lucha encarnizada" de los dos partidos que forman el gobierno catalán que "no colaboran, sino que compiten. Cataluña necesita un gobierno que gobierne y que no necesite una terapia una terapia de pareja cada dos por tres".

Ciudadanos no había decidido este lunes su voto, aunque bajo ningún concepto se planteaban votar a Núria Marín, la alcaldesa socialista de L'Hospitalet y candidata a presidir la institución. Los comunes son partidarios de formar un gobierno tripartito de izquierdas entre PSC, ERC -con los mismos votos que los socialistas- y ellos mismos. El pacto fracasó por el veto recíproco entre los dos grandes partidos. Albiol les pidió a los dos responsabilidad y que acepten su propuesta.