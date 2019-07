Ingeteam logra un beneficio de 14,5 millones y ampliará su mercado en Japón

El grupo Ingeteam ha logrado un beneficio neto de 14,5 millones en 2018, un 45% más que en 2017, y unas ventas de 637 millones, lo que supone un aumento del 16,9% respecto al año anterior y del 47% en el trienio 2016-2018. La compañía ha lanzado su nuevo Plan estratégico 2019-2021, a cuya finalización espera alcanzar una facturación de 730 millones, lo que supondrá un aumento del 15% y un crecimiento superior a ese porcentaje en resultado después de impuestos.

Los planes del grupo han sido dado a conocer en una rueda de prensa en Bilbao en la que han participado el consejero delegado de Ingeteam, Adolfo Rebollo, el director de Desarrollo Corporativo Alex Belaustegi, y el director corporativo de Marketing, Eduardo Giménez.

En 2018 el grupo culminó su Plan Estratégico 2016-2018, que se cerró con un incremento del 47% en la cifra de negocio, un crecimiento que, según han reconocido los responsables de Ingeteam, no esperaban y no se ha dado en ninguno de sus competidores y que ha sido como consecuencia de haberse adjudicado grandes proyectos.

Durante los años de vigencia del Plan ha invertido 84 millones en I+D y ha creado 865 empleos hasta situar la plantilla en 3.912 personas, de las que un tercio está en el exterior, mientras que, del empleo en el Estado español, el 80% es en Euskadi y Navarra. El grupo tiene filiales en 22 países con plantas productivas en India, Brasil y EEUU. En España tiene instalaciones en Zamudio (Bizkaia), Beasain (Gipuzkoa), Sarriguren y Sesma en Navarra, y en Albacete.

El último año del Plan, 2018 se cerró con un volumen de negocio de 637 millones, de los que el 82% corresponde a exportación. Esta cifra de ventas supone un crecimiento del 16,9% respecto a 2017. Su resultado neto ha sido de 14,5 millones frente a los 10 millones del ejercicio anterior, lo que representa un crecimiento del 45%.

En ese resultado no ha tenido impacto la situación de La Naval, donde era accionista y que está en fase de liquidación, aunque sí tuvo efecto en los resultados de 2017 y no descarta que lo tenga en 2019, aunque lo ve "poco probable" y, en todo caso, sería inferior a los cinco millones, por lo que "no pone en peligro el proyecto" del grupo.

Rebollo ha manifestado su satisfacción por el balance del ejercicio porque se han "cumplido los objetivos" tanto a nivel de expansión internacional, empleo, facturación y consolidación del modelo de Ingeteam.

El grupo, según ha subrayado, ha desarrollado su actividad en un contexto en el que se avanza hacia una sociedad cada vez "más electrificada". En este escenario, ha señalado que están haciendo "un gran esfuerzo por estar al día de todos los avances" y, por tanto, la investigación y desarrollo forma parte de "su AND".

El CEO de Ingeteam ha destacado que uno de los retos futuros es la descarbonización y, en este sentido, la empresa se ha posicionado como "referente mundial en energía renovable", que representa el 70% de su cifra de negocio, y su objetivo es consolidarse en las zonas que está presente y abrir nuevos mercados.

En los próximos años se plantea seguir con esta apuesta por el extranjero, ampliando mercados mediante alianzas allá donde no están -como en Japón- y también se plantea compras de empresas, tras unos años en los que no ha hecho adquisiciones: "Queremos pasar al ataque", ha dicho Rebollo.