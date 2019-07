El TSJC cita a Buch por presunta desobediencia al ceder locales el 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha citado el martes 16 de julio a las 10 horas como investigado al conseller de Interior, Miquel Buch, para que declare como investigado por si cedió locales municipales para el 1-O cuando era alcalde de Premià de Mar (Barcelona). Según ha informado este viernes el TSJC, la causa contra Buch se originó por una querella de la Fiscalía Superior de Catalunya y está abierta por prevaricación y desobediencia.

La Sala Civil archivó a finales de enero la causa contra Buch y la expresidenta de la AMI y alcaldesa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, por un presunto delito de desobediencia grave por su apoyo al 1-O al considerar que actuaron en el ejercicio "de funciones no institucionales y eminentemente políticas". La Fiscalía recurrió dicha decisión y apuntó a que el TSJC no se había pronunciado sobre las diligencias que abrió la Fiscalía del Área de Mataró-Arenys de Mar contra Buch porque, en su condición de alcalde, presuntamente firmó el decreto de 7 de septiembre de 2017 en apoyo al 1-O y "habría ofrecido locales que pudieran ser utilizados como centros de votación durante la jornada del referéndum".

En un auto recogido por Europa Press, el TSJC admite que en el auto de archivo no hace "ningún pronunciamiento sobre estos últimos hechos" ni tampoco se ha practicado ninguna diligencia para su verificación, por lo que no se razona sobre la oportunidad de su archivo. Por ello, se reabre la causa "únicamente y en este momento" para pronunciarse sobre la cesión de locales como alcalde de Premià, y no como presidente de la ACM, precisa el auto del TSJC.

El magistrado instructor Jordi Seguí archivó la causa contra Buch y Lloveras por sus actuaciones al frente de la ACM y la AMI, respectivamente, al considerar que los comportamientos a los que hacía referencia la denuncia de la Fiscalía Superior de Catalunya, que presentó una querella por desobediencia, prevaricación y malversación en septiembre de 2017, "no supusieron la comisión de ningún delito".

En su auto, recogido por Europa Press, el magistrado considera que al enviar un correo electrónico a los asociados de la AMI y la ACM con carteles alentando a ir a votar el 1-O y votar 'sí', actuaron "en el ejercicio de funciones no institucionales y eminentemente políticas" ya que no lo hicieron en su condición de alcaldes.

En su decisión, el tribunal descarta que sendos correos electrónicos enviados por Buch como presidente de la ACM y por Lloveras como presidenta de la AMI, y un tercero de esta última, los días 6, 10 y 12 de septiembre de 2017, sean constitutivos de un delito de desobediencia grave, y tiene en cuenta que dos de ellos fueron enviados antes de que los dos alcaldes fueran apercibidos por el Tribunal Constitucional (TC).

Según el auto de archivo, el TC advirtió a todos los alcaldes catalanes de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa para impulsar el 1-O, apercibiéndoles de las eventuales consecuencias, y, en concreto, le fue notificado a Buch el 12 de septiembre a las 10.30 horas y a Lloveras ese día a las 11.

Buch y Lloveras declararon ante el TSJC como investigados el 6 de noviembre y defendieron que no desobedecieron al Constitucional y que solo hicieron recomendaciones y nunca dieron órdenes a los alcaldes, y el exalcalde de Premià de Mar valoró ante los medios: "Estamos convencidos de lo que hicimos y de que no cometimos ningún delito".