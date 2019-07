El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona ve una “pérdida de tiempo” contestar en castellano

El nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Canadell, se ha estrenado este lunes en la reunión de su comité ejecutivo. El encuentro, el primero después de que la candidatura independentista Eines de País --impulsada por la Assemblea Nacional Catalana (ANC)-- ganase por mayoría absoluta las elecciones a la institución cameral, ha generado mucha expectación mediática. En la rueda de prensa posterior, Canadell ha abierto un turno de preguntas, pero se ha mostrado reticente a repetir algunas de las respuestas en castellano para las cadenas de televisión: "Este tema me lo tendré que pensar bien. ¿Qué no tienen traductores en las televisiones? Hoy aún lo haré, pero no sé si será la última vez", ha dicho. Antes de contestar, ha añadido: "Ahora dedicaremos diez minutos a una cosa que a lo mejor quita [tiempo] a otras preguntas que son interesantes. No es nada contra el castellano, pero nos hace perder tiempo con cosas que no hacen falta".

El procedimiento habitual en las ruedas de prensa en Cataluña, tanto las del Govern como las de las principales instituciones o hasta las breves atenciones a los medios, consiste en abrir un turno de preguntas en catalán, y al final un turno para repetir las respuestas más destacadas en castellano o para que los periodistas de los medios de lengua castellana formulen nuevas preguntas.

Este procedimiento ya fue objeto de polémica recientemente durante una rueda de prensa de la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que rechazó responder a nuevas preguntas en castellano alegando que la norma solo le permitía repetir las respuestas que ya había dado en catalán. Días después, la portavoz pidió disculpas por el tono usado en su intervención.

Esta vez, el nuevo presidente de la Cámara ha considerado que la repetición de las respuestas en castellano "hace perder el tiempo". Canadell ha explicado que estudiará si en el futuro se aviene a contestar preguntas en castellano, aunque finalmente ha optado por contestar.

Primeros acuerdos

En su primer comité ejecutivo, la nueva Cámara de Comercio ha acordado reforzar su área de estudios, conocida por sus prestigiosos informes económicos y sobre infraestructuras, y contratar dos nuevos técnicos. Canadell ha encargado al área dos nuevos informes, uno sobre la inversión extranjera en Cataluña y otro sobre el coste de oportunidad de la falta de inversión en infraestructuras y el incumplimiento por parte del Estado de la disposición adicional tercera del Estatut. "Los datos que publica el Estado sobre inversión extranjera no representan la realidad, porque hay que ver realmente cómo evoluciona la inversión real y productiva", ha destacado.

El comité ejecutivo, presidido excepcionalmente por la secretaria general del departamento de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Marta Felip, de Junts per Catalunya, ha acordado publicar un nuevo estudio. Concretamente, la Cámara ha difundido un estudio realizado en 2012 por la misma área de estudios, que no se llegó a publicar. El informe, titulado "Consecuencias económicas de un Estado propio en Cataluña", presenta ventajas e inconvenientes de la independencia. "No sabemos por qué no se publicó, pero creemos que es una buena manera de aportar un debate maduro", ha señalado Canadell.

El estudio, según destaca la Cámara en un comunicado, concluye que un Estado propio "implica riesgos económicos significativos en el corto plazo [...] pero a largo plazo puede representar una oportunidad para llevar a cabo unas políticas públicas mejor financiadas". "Con un Estado propio que fuese suficientemente ágil y eficiente, Cataluña tendría más posibilidades de converger con las economías más competitivas de Europa", señala la Cámara. "Cataluña --como España-- se tiene que poder dotar de los instrumentos políticos e institucionales que le permitan liberar todo el potencial de su economía productiva", añade el comunicado.

La nueva Cámara también ha acordado encargar un proceso de investigación (due dilligence) para estudiar el estado de las cuentas heredado del anterior equipo de gobierno, presidido por Miquel Valls. La institución cameral también creará un grupo de trabajo para presentar una contrapropuesta a la ley de cámaras que prepara la Generalitat desde 2015. "La hemos estado analizando y no nos convence, porque otorga un exceso de protagonismo a una cámara que represente a todas las cámaras de Cataluña", ha explicado Canadell. El presidente también ha creado un grupo de trabajo para analizar si dan continuidad al proyecto para construir un edificio de la Cámara en el distrito del 22@, un proyecto al que se comprometió el anterior gobierno cameral.