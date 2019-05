La nueva Cámara de Comercio de Barcelona confirma que se pone al servicio de la independencia

Elisenda Paluzie, presidenta de la ANC, entidad que, junto con el Cercle Català de Negocis, ha apoyado la candidatura Eines de País que el pasado 8 de mayo obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona, ha dicho este viernes que quiere que la Cámara "esté al servicio de la mayoría democrática del país". También ha incidido en que tiene que quedar atrás definitivamente la "campaña del miedo" que considera que se ha alentado y que "se ha demostrado que era un objetivo absolutamente político". La nueva Cámara encargará estudios sobre las consecuencias económicas de la independencia y sobre los traslados de sedes sociales de empresas fuera de Cataluña y, aunque de momento no es prioritario, propondrá declarar al Rey persona non grata. Jesús Serra, de la constructora Ràpid i Segur Assistència de la Llar, ha adelantado que no se decidirá el presidente ni el Consejo Ejecutivo de la Cámara de Comercio hasta el próximo 22 de mayo, en una reunión que se celebrará en la sede de la ANC.

La lista independentista ha acordado que el Consejo Ejecutivo de la Cámara estará formado íntegramente por miembros de Eines de País, pero no cierra la puerta a colaborar a otros empresarios elegidos de otras candidaturas que tengan claros los objetivos empresariales que se plantean: "Dentro del plenario hay empresarios que tienen la voluntad de trabajar por el país y sabemos que son más los que han votado en clave de país. Queremos trabajar de manera inclusiva. Somos generosos", ha dicho la vocal Maria Català, de Bacus Eventos Sociales. Català ha planteado tres objetivos: "Hacer de la Cámara un actor importante en las estrategias del país; representar a todos los empresarios; hacer de Cataluña el país con mayor bienestar y riqueza de Europa" y ha dicho que estos "no son posibles sin la independencia".

"No somos una candidatura presidencialista. No puede ser que la Cámara la lleve una sola persona. Es necesario un equipo. Nos hemos dado un tiempo para ver quién tiene la disponibilidad y la capacidad, y ver quién puede aportar más", ha explicado Jesús Serra. El empresario ha asegurado que no hay prisas: "Los estatutos nos permiten convocar el primer pleno a principios de julio", ha dicho. De momento se han ofrecido 17 personas a entrar en el Consejo Ejecutivo, cuatro de las cuales son presidenciables. Por lo que respecta a la paridad, Serra ha recordado que la han defendido "desde el principio" y que la idea es que los dos primeros años de mandato haya un presidente y, los dos siguientes, sea una mujer la que presida la Cámara. "Escucharemos a todos y el empresario catalán seguirá haciendo negocios en todas partes: aquí, en España y en el campo internacional", ha dicho la vocal Roser Xalabrader.

En cuanto a la financiación y a las butacas compradas que hay en la Cámara, Serra ha dicho que no les gusta pero que actualmente 14 de los 60 miembros del plenario se escogen entre quienes más aportación económica realizan. La consejera de Empresa, Àngels Chacón, dijo el pasado día 14 que la Generalitat plantea reducir al mínimo los asientos de pago. "Nuestra intención es que los empresarios encuentren un buen servicio en la Cámara y decidan aportar", ha dicho Serra.

Posibles candidatos a presidir la Cámara efe Entre los candidatos a ocupar la presidencia de la Cámara se encuentra Pere Barrios, presidente y fundador de la metalúrgica Recam Làser, compañía fundada en 1988 en Caldes de Montbui (Barcelona) que se dedica al corte por láser de productos metalúrgicos. Otro de los aspirantes es Joan Canadell, cofundador del Cercle Català de Negocis y de Petrolis Independents, una pequeña cadena de gasolineras con sede en Terrassa. También aspira a ser presidente Jesús Serra, de la constructora Ràpid i Segur Assistència de la Llar. De entre las mujeres empresarias que podrían optar a la presidencia de la Cambra destaca Mònica Roca, que es ingeniera en telecomunicaciones, investigadora y fundadora y directora general de Isardsat, empresa de I+D.

Sobre las grandes empresas que optaron por trasladar la sede social fuera de Cataluña a raíz de la tensión política a partir de octubre del 2017, desde la candidatura subrayan que creen que se equivocaron. "La Cámara es un lobby, una voz escuchada que tiene que elaborar estudios económicos para decidir sus prioridades", ha dicho Paluzie. "¿Por qué se fueron determinadas empresas?, ¿por qué se trasladaron muchos depósitos bancarios? Creemos que no se salió a explicar con fuerza el impacto económico real [de una posible independencia]. Hubo mucha oscuridad".

El equipo de gestión que salga de la candidatura se planteará conversar con los actores económicos catalanes, como podrían ser Turisme o Fira de Barcelona para conocer sus intenciones y para tratar de llegar a acuerdos para trabajar juntos.

El independentismo asestó un duro golpe a la clase empresarial que hasta ahora controlaba las instituciones económicas en Cataluña. Su contundente victoria en las elecciones a la Cámara de Comercio de Barcelona (se hizo con 31 de los 40 epígrafes) con una candidatura auspiciada desde la ANC certifica su desembarco a través de una entidad que, entre otros cargos, ostenta una vicepresidencia de la Cámara de España. Empresas como Seat, FCC o Aguas de Barcelona quedaron fuera del pleno.