Más Madrid tendrá dos portavocías con Higueras y Maestre tras la marcha de Carmena

Día 1 en Más Madrid sin Manuela Carmena. La ex alcaldesa, que siempre dijo que si no revalidaba el cargo abandonaría la política, renunció este lunes a primera hora a su acta como concejal tras ceder el testigo el sábado al popular José Luis Martínez-Almeida, que comparte gobierno con Ciudadanos gracias al apoyo de la extrema derecha de Vox. "Yo aquí ya no soy nadie", dijo a los periodistas que la esperaban en la sede del Ayuntamiento en la plaza de la Villa. El proyecto que Carmena creó a su medida, con su equipo de confianza, comienza a reorganizarse y, a falta de un relevo único y un liderazgo claro, serán dos las portavocías: una orgánica que corresponderá a Marta Higueras y otra mediática y de relaciones con el exterior para Rita Maestre.

En concreto, el grupo municipal de Más Madrid ha decidido por "unanimidad" contar con una "dirección colectiva" de cinco personas que ocuparán los cargos de las dos portavocías, una secretaría general (Inés Sabanés) y dos vocalías rotatorias, que durante los próximos seis meses ocuparán Carolina Pulido y Pablo Soto. Pulido -número 20 en la listas del partido al Ayuntamiento de la capital- es la concejal que obtiene su acta tras la marcha de la ex alcaldesa.

Higueras (Madrid, 55 años) fue la número dos en las listas de Más Madrid y Maestre (Madrid, 31 años) ocupó el tercer puesto. Ambas han sido dos de las personas de máxima confianza de Carmena durante la última legislatura. Con Higueras, una de las personas menos mediáticas pero con más poder del núcleo principal del anterior Consistorio, la ex alcaldesa ha compartido décadas de trabajo en la judicatura, antes de iniciar su andadura política. [Perfil: Higueras, la sombra de Carmena]

El nuevo equipo de Mas Madrid.

El grupo municipal ha mantenido este lunes una reunión para "constituirse oficialmente y establecer su estructura de funcionamiento orgánica", según ha indicado en un comunicado. Maestre ha señalado en un mensaje enTwitter que el grupo de Más Madrid con sus 19 concejales está dispuestos a defender "con seriedad pero con firmeza" un Madrid 'inclusivo, feminista y de futuro". Por su parte, Higueras ha escrito en la misma red social: "Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen. Creo en un proyecto y creo en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por eso estoy en política".

Por su parte, Martínez Almeida ha celebrado este lunes su primera junta de Gobierno. A su término, ha indicado que suspenderá las multas de Madrid Central y los semáforos de la A-5. El sábado, su primera medida como alcalde fue ordenar que los actos del patrón de la Policía Municipal vuelvan al Retiro.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram