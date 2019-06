Vox suspende la negociación autonómica con el PP en Madrid al no conseguir concejalías en la capital

Vox ha suspendido este lunes las negociaciones con el PP para investir como presidenta de la Comunidad a Isabel Díaz Ayuso al considerar que la formación conservadora ha incumplido el acuerdo que alcanzaron ambas formaciones a nivel capitalino, puesto que José Luis Martínez Almeida no ha cedido ninguna concejalía al grupo de Javier Ortega Smith. Así lo ha anunciado Rocío Monasterio, líder autonómica del partido de ultraderecha, en una comparecencia en la Asamblea de Madrid. Los votos de Vox son imprescindibles para que PP y Cs logren que salga adelante el acuerdo de gobierno que negocian. [Resultados autonómicos del 26M]

"Hay un incumplimiento del contrato entre el PP y Vox", ha especificado Monasterio. "He cancelado las reuniones. La prioridad ahora es que los socios en la coalición de gobierno del Ayuntamiento, que es lo que tenemos con el PP y con Ciudadanos, cumplan su parte del acuerdo", ha añadido. "En el acuerdo, lo que hay estipulado es que PP y Cs darán a Vox la parte correspondiente en concejalías de gobierno y presupuesto [a los cuatro decisivos votos del partido para que Almeida lograra el sábado el bastón de mando]", ha seguido. "Lo que estamos pidiendo, es que cuando uno firma un acuerdo se cumplan las partes del acuerdo, porque si no, si estamos hablando de socios que no son fiables, no tendrá ningún sentido volverse a sentar", ha argumentado. Y ha subrayado: "Es una cancelación sine die. Tenemos que estar seguros de que cuando uno firma un acuerdo, es fiable".

Como informó este diario, el PP no aclaró en ningún momento los términos del acuerdo municipal que alcanzó con Vox en la madrugada del sábado, y solo unas horas antes de que hubiera que votar el nombramiento de Almeida como alcalde. Así, la formación conservadora intentó retrasar el estallido del conflicto entre los tres partidos de derechas, que ha llegado este lunes.

Vox asegura que el documento, que no es público, especifica que tendrá concejalías en el gobierno municipal. Cs recuerda que su pacto con el PP refleja taxativamente que el Ejecutivo solo lo compondrán estos dos partidos. Y la opción intermedia, que Vox ocupe la presidencia de Juntas de distrito dependientes del partido de Almeida, no satisface a Vox. En consecuencia, el conflicto municipal ha saltado a la escala autonómica. Una vez investido Almeida como alcalde, que se ha comprometido a dar satisfacción a Vox en los próximos 20 días, es ahí donde la formación de ultraderecha aún tiene una forma de presionar al PP. Sin sus votos, Díaz Ayuso no será presidenta de la Comunidad.

La Junta de Gobierno de Almeida Estos son los miembros de la junta del nuevo gobierno municipal de la capital, con Almeida en la alcaldía: Vicealcaldía: Begoña Villacís Sánchez (Cs). Madrileña de 41 años, es la jefa de Ciudadanos en el ayuntamiento. Es abogada de profesión y trabajó en el sector privado hasta que se incorporó a Ciudadanos en 2015 como cabeza de lista para las municipales. En el último mandato ha sido portavoz de su grupo municipal y presidenta de la Comisión de Equidad, Derechos Sociales y Empleo. Cultura, Turismo y Deporte: Andrea Levy Soler (PP). Barcelonesa, de 35 años. Es abogada y se incorporó en 2012 al PP de Cataluña. Es vicesecretaria de Estudios y Programas del PP nacional y ha sido diputada regional del PP en Cataluña. En las elecciones generales del 28 de abril obtuvo un escaño en el Congreso, al que renunció para centrarse en el ayuntamiento. Desarrollo Urbano: Mariano Fuentes Sedano (Cs). Arquitecto técnico, tiene además un grado en Ingeniería de la Construcción y un máster MBA. Fue arquitecto técnico del Ayuntamiento durante dos años, pero sobre todo ha trabajado en el sector privado y en el Colegio de Aparejadores. Tiene 44 años y es de Madrid. Portavoz, Seguridad y Emergencias: Inmaculada Sanz Otero (PP). Nació en Zamora hace 42 años. Ha sido jefa de campaña de Almeida y secretaria general del grupo popular en el pasado mandato, además de portavoz de Salud, Seguridad y Emergencias. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas y ha ejercido distintos cargos en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Economía, Innovación y Empleo: Miguel Ángel Redondo Rodríguez (Cs). Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, su carrera profesional se desarrolló en departamentos financieros de diferentes empresas privadas hasta el mandato pasado, cuando ingresó como concejal en el ayuntamiento. Nacido en Madrid en 1969, ha sido el portavoz de su partido en la Comisión de Economía y Hacienda. Medio Ambiente y Movilidad: Borja Carabante Muntada (PP). Tiene 44 años, es de Madrid, y su último cargo ha sido el de consejero delegado de Metro de Madrid, donde se ha vivido la crisis del amianto y la decadencia del servicio público del suburbano. Vuelve al ayuntamiento después de dejar su acta en 2016 para ocuparse del metro. Es licenciado en Economía y trabajó en Caja Madrid. Entre 2011 y 2015 fue viceconsejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Hacienda y Personal: Engracia Hidalgo Tena (PP). Emeritense de 61 años, ha sido la consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid en la última legislatura. En 1986 ganó un puesto de funcionaria para el Cuerpo Técnico de la Administración General del Ayuntamiento de Madrid, pero ha ocupado también distintos cargos en la administración regional y del Estado. Familias, Igualdad y Bienestar Social: Silvia Saavedra (Cs). Es madrileña, nacida en 1977 y licenciada en Derecho. En 2006 ganó las oposiciones como letrada del Ayuntamiento de Madrid. Entre 2015 y 2019 ha sido secretaria del grupo municipal de Ciudadanos y vicepresidenta de las comisiones de Vigilancia de la Contratación y de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto. Obras y Equipamientos: Paloma García Romero (PP). Doctora en Derecho, nació en Madrid en 1961. Entre 2003 y 2007 fue concejal de distrito de Fuencarral-El Pardo, y entre 2015 y 2017, fue concejal presidenta de Tetuán. También ha sido viceconsejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

