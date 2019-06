Carmena renuncia a su acta de concejala

La exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena llegó a las 9 de la mañana de este lunes al registro de la Plaza de la Villa para renunciar a su acta de concejala en el Consistorio de la capital. Le recibió el secretario del pleno del Ayuntamiento, Federico López de la Riva, a quien entregó el documento que le acredita como representante de los madrileños.

Carmena, que quería que la renuncia a su cargo fuera "discreta", ha dado las gracias a los medios y ha señalado: "Ya está, ya está, se ha acabado". "No voy a hacer declaraciones, queridos amigos, yo aquí ya no soy nadie. Hoy aquí renuncio", ha dicho.

Carolina Pulido es la candidata de Más Madrid que ocupará el escaño que deja libre Carmena en el primer pleno que tiene que convocar el nuevo Ejecutivo. Este se formó el pasado sábado y lo dirige el popular José Luis Martínez-Almeida, quien tras un pacto con Ciudadanos y Vox será el alcalde de Madrid los próximos cuatro años. Almeida aún no ha especificado qué parte de poder cederá al partido de extrema derecha en los distritos, algo que Ciudadanos ya asume que ocurrirá. [La agenda oculta de Almeida pactada con Vox de la que Villacís no habla]

Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen. Creo en un proyecto y creo en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por eso estoy en política. @MasMadrid__ pic.twitter.com/3PBaq5aDlX — Marta Higueras (@MartaMHigueras) 17 de junio de 2019

"Debemos cuidar la democracia y me seguirán oírlo decir siempre donde esté, porque los que sabemos lo que nos costó traer a este país la democracia, fue tanto esfuerzo, fueron vidas, que no lo podemos olvidar", dijo Carmena el sábado en su discurso de despedida en el Ayuntamiento, tras la toma de posesión de Almeida.

El grupo municipal de Más Madrid anunciará esta semana la configuración de su grupo municipal, ya que el reglamento del pleno establece que se deben comunicar los cargos de secretario del grupo y portavoz en los cinco primeros días hábiles desde la constitución de la nueva Corporación. Quien fuera primera teniente de alcalde con Manuela Carmena, Marta Higueras, ha asegurado en Twitter que no tiene intención de renunciar: "Quienes piensen que voy a renunciar a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen. Creo en un proyecto y creo en la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por eso estoy en política", ha zanjado.

