El Apolo XI vuelve a llegar a la Luna, ahora en cómic

Son tres, uno de ellos se apellida Collins y han llegado a la Luna. No, no son Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins, sino Matt Fitch, Chris Baker y Mike Collins. Y no son astronautas sino dos guionistas (los dos primeros) y un dibujante de cómics. Son los autores de Apolo,la novela gráfica con la que Norma Editorial se suma a las conmemoraciones este verano por el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna.

Efectivamente, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong descendía del módulo lunar para imprimir su huella, la primera de un ser humano, en la superficie de nuestro satélite. El famoso pequeño paso para el hombre pero inmenso para la humanidad y que siguieron en directo 500 millones de personas. El álbum, un ejemplo de cómic al servicio de la divulgación científica sin perder su lenguaje de emoción, recorre en sus viñetas a lo largo de 160 páginas la aventura del Apolo XI y sus prolegómenos, describiendo minuciosamente no solamente la iconografía de la carrera espacial sino todo el mundo de la época, con referencias a la guerra del Vietnam, los hippies, la situación política o la atmósfera de la América profunda.

Los dibujos, con estética de cómic clásico de superhéroes (Collins ha trabajado para Marvel y DC) recogen toda la fascinanción de los viejos trajes de astronautas y la de los cohetes Saturno elevándose poderosamente en el cielo en una apoteosis de orgullo y fuego, y también la historia humana de los protagonistas de aquella gran aventura.