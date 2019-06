El acuerdo en la Asamblea allana el camino para el pacto en el Ayuntamiento de Madrid

El resultado de la elección de la Mesa de la Asamblea, en la que PP, Cs y Vox han llegado a un acuerdo in extremis para hacerse con la presidencia y la mayoría de sus miembros, indica, para los representantes municipales de la izquierda, que el acuerdo de la derecha para llegar a la Alcaldía de Madrid también está hecho.

La composición de la Mesa “indica que está todo pactado y arreglado, y me imagino que no habrá ninguna sorpresa para el Ayuntamiento”, ha declarado a este periódico Pepu Hernández, el candidato del PSOE, que se encontraba también en la Asamblea. “Pero vamos a esperar de todas formas un par de días a que haya aluna definición”, ha añadido, y ha ironizado sobre lo contento que deben estar en Europa de que Ciudadanos haya llegado a un acuerdo con la ultraderecha.

¿Hay otras fórmulas posibles en el Ayuntamiento para aislar a Vox, por ejemplo, si PSOE y Más Madrid apoyan a Ciudadanos? “Estamos a la espera de las decisiones que tomen otros grupos, y bueno, todavía hay un margen, pero lo veo complicado”, ha reconocido.

Rita Maestre, portavoz de la campaña de Más Madrid, que se encontraba en el Parlamento regional, nada más conocerse el resultado de la votación de la Presidencia de la Mesa, ha criticado que Ciudadanos haya pactado finalmente con Vox. Desde la tribuna de invitados, Maestre ha tuiteado: “En la Asamblea de Madrid, Presidencia para Ciudadanos con los votos de Vox (a cambio de asiento en la Mesa para Vox con los votos de Ciudadanos). Una semana han durado las tajantes declaraciones de Ciudadanos: comienza el pacto a la madrileña con la ultraderecha”. En una entrevista en Antena 3 este martes ha dado por hecho que el pacto se repetirá en el Ayuntamiento.

La alcaldesa en funciones, Manuela Carmena, ha pedido a la derecha que no olvide quién ha ganado las elecciones. "Nosotros hemos tenido el apoyo a un programa de cuatro años, hemos ganado las elecciones, ningún grupo de los que no han ganado no pueden no tener en cuenta que la gran mayoría de madrileños han querido este proyecto", ha declarado desde la presentación de los Veranos de la Villa, informa Europa Press.

Quedan dos escollos por resolver en las negociaciones en la derecha, aunque todos comparten su afán por superar el mandato de Manuela Carmena. El primero es quién ocupará la Alcaldía, después de Ciudadanos haya decidido intentar que sea su candidata, Begoña Villacís. Fuentes del partido presentes en la constitución de la Asamblea reconocen sin embargo que es poco probable. Cs y PP tenían previsto reunirse este lunes para seguir avanzando en la negociación de un acuerdo programático, pero el encuentro se mantiene en suspenso y se celebrará probablemente el miércoles, para construir sobre el acuerdo alcanzado a nivel autonómico.

El segundo es si Vox volverá a prestar su apoyo a un pacto con el partido de Albert Rivera. Quedan solo cuatro días para resolver la incógnica, pero el acuerdo al que han llegado este martes indica que sus desencuentros se pueden reconducir. Ciudadanos, según Javier Ortega Smith, el candidato de Voz a la Alcaldía que también ha estado en la Asamblea, "se hace de rogar hasta el último momento".

