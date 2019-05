Ali Brancal dimite como concejala de Castellón y deja Compromís

La exvicealcaldesa de Castellón y concejala electa por Compromís en el ayuntamiento de la ciudad, Ali Brancal, ha dimitido de su cargo y solicitará su baja del partido. La decisión saltó este jueves por la noche después de la asamblea local de Compromís. Un encuentro marcado por la tensión en el que parte de la militancia pidió su renuncia.

Brancal está investigada por la justicia por un presunto delito de malversación junto al secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. La investigación se abrió tras una denuncia del PP acusando a ambos de enviar propaganda electoral de Compromís a través del servicio postal municipal en los comicios europeos de 2014.

Poco después de la asamblea local, Brancal se defendía en su perfil de Facebook negando que esté siendo investigada por el juzgado. “Ante una querella del PP en la que se me acusaba de un hecho que no ha sido probado, con unas “pruebas” retenidas cuatro años y, quién sabe, manipuladas, no estoy acusada por ningún juez”, señala.

“Se me preguntó y respondí. Las pruebas ascienden a 12 euros de malversación, si se prueba que pueda haber habido (malversación). Los grandes corruptos me acusan de malversar 500 euros con pruebas por valor de 12. Esto es lo que hay”.

En la misma red social señala que no percibe ningún tipo de salario desde enero, cuando fue cesada como vicealcaldesa en cumplimiento del Código de Buen Gobierno. “No tengo sueldo desde enero. Desde que se decidió, en una votación épica en el pleno, que se me tenía que desposeer de todo. Seis meses sin sueldo. No me he quedado por el dinero. Ni por la poltrona. Me he quedado a trabajar y acabar proyectos. Ahora, estamos en otro momento. Pero que quedó clarísimo. A los 5.000 que creen que he cobrado 3.000 euros al mes: no”.

Brancal ha repetido en los últimos comicios locales como número dos en la lista municipal de la coalición nacionalista encabezada por Ignasi Garcia. Garcia, actual vicealcalde en funciones, relevó a Ali Brancal en enero tras el cese de ésta, investigada tras la citada denuncia del PP por presunta malversación. Un mes después fue aupado como alcaldable.