Quién es quién en la carrera hacia la alcaldía de Castellón

La carrera electoral en Castellón llega plagada de rostros nuevos, perfiles jóvenes y con sondeos dispares. Unos auguran la primera victoria socialista sobre el PP desde 1991 y blindan el Pacte del Grau, que gobierna la ciudad desde 2015 con PSPV-Compromís y el aval de Castelló en Moviment. Le dan una base de 15 a 17 ediles (en 14 está la mayoría absoluta), cuestionando incluso la entrada de Vox en la corporación local.

Otros vaticinan un empate entre el bloque de izquierdas y la derecha, con una ajustadísima ventaja para el primero. Todos los partidos con representación municipal, a excepción del socialista, estrenan candidatos. En el PSPV repite Amparo Marco, profesora universitaria y actual alcaldesa. Junto a ella, asumen por primera vez el reto la abogada Begoña Carrasco (PP) y también Ignasi Garcia, de Compromís, funcionario de Sanidad. Garcia, actual vicealcalde, relevó a Ali Brancal en enero tras el cese de ésta, investigada tras una denuncia del PP por presunta malversación al enviar propaganda electoral de Compromís a través del servicio postal municipal en los comicios europeos de 2014. Un mes después fue aupado como alcaldable.

También meteórica ha sido la carrera política del candidato por la lista de confluencia Podem, Castelló en Moviment y Esquerra Unida, Fernando Navarro, periodista de 26 años y activista del 15-M. No exento de polémica ha estado el aterrizaje electoral del alcaldable por Ciudadanos, el ginecólogo Alejandro Marín-Buck, el único sin trayectoria política previa. Encabeza la lista alternativa presentada por la agrupación local minutos antes de que cerrara el registro de candidaturas y tras haber denunciado al que el líder oficial, Jesús Merino, un “intento de secuestro” de la lista propuesta por él. El caso ha sido denunciado ante la fiscalía.

Deportistas, activistas sociales y “ciudadanos de a pie”. De playa y montaña. Raperos, roqueros y apasionadas de la canción de autor. Así se definen los que aspiran a lograr la vara de mando de Castellón el 26-M.

Amparo Marco, candidata del PSPV y actual alcaldesa

Amparo Marco (Castellón, 1968) es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Doctora en Administración y Dirección de Empresas por la Universitat Jaume I, donde es profesora titular en el Departamento de Finanzas y Contabilidad. Afiliada al PSOE desde 2004, ha sido diputada en Les Corts de 2003 a 2011; concejala y portavoz socialista en el ayuntamiento de Castellón de 2011 a 2015 y diputada provincial en el mismo periodo. “Ser feliz y que Castelló sea una ciudad feliz” es el reto para la candidata socialista, a la que, reconoce, le quita el sueño “el futuro de mi familia y la injusticia social”. Disfrutar del tiempo libre con sus hijas es su mejor plan de ocio, y si es en la playa del Serradal y escuchando With or without you, de U2, mejor.

Amparo Marco.

La vertiente educativa de su programa electoral pasa por ampliar la red pública de escuelas infantiles de 0 a 3 años, ejecutar el II Plan de Reforma de Centros Educativos y fortalecer la Escuela de Segunda Oportunidad. En lo sanitario, aboga por incorporar una unidad de salud infantil en centros educativos y activar centros de día para personas con Alzheimer, enfermedad mental, Parkinson, trastorno del espectro autista, esclerosis múltiple y Síndrome de Down. El III Plan de Igualdad de Oportunidades, implementar la perspectiva de género en todo el presupuesto municipal y elaborar un Plan Local contra la Violencia de Género centran sus acciones en materia de Igualdad.

En sostenibilidad urbana propone elaborar un protocolo contra la contaminación atmosférica y proyectar dos nuevos parques en la avenida Fernando el Católico y la marjalería. También eliminar el uso del plástico en las campañas municipales. Activará el II Plan Estratégico de Empleo y desarrollará la estrategia municipal de I+D+i en el marco del reconocimiento de Castellón como Ciudad de la Ciencia y la Innovación.

En política social quiere empapar la acción de gobierno con la esencia de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y poner en marcha un servicio de asistencia y ayuda a domicilio universal para personas en situación de soledad, mayores y dependientes. Mantener la bajada de la presión fiscal ligada a la suficiencia financiera municipal, las bonificaciones según la renta y acometer un plan de lucha contra el fraude tributario definen su política fiscal. En vivienda, ansía ampliar el parque público de pisos puente para familias y colectivos con dificultades y mujeres víctimas de violencia de género.

Ignasi Garcia.

Ignasi Garcia, candidato de Compromís

Este licenciado en Humanidades por la UJI y funcionario (personal no sanitario) de la Consejería de Sanidad, de 41 años, se estrena como candidato a la alcaldía. Militante en la coalición desde 2012, inició la legislatura como asesor. En septiembre de 2016 asumió el cargo de concejal y desde febrero de 2019 es vicealcalde. Amante de la música, de ir conciertos con amigos y del Like a Rolling Stone, de Dylan -también en su versión de los Stone- prefiere momentos a lugares. “Las noches de verano en las calles de Castellón, con el silencio y luces dispersas en las ventanas”. Como alcaldable, le quita el sueño la gestión municipal “y pensar que lo puedo hacer mejor”. Su meta: “convertir el Ayuntamiento en la fuerza transformadora de la sociedad castellonense para encarar retos más grandes como el empleo, el cambio climático o la igualdad real entre mujeres y hombres”.

Sus bazas en el plano educativo pasan por ampliar las aulas de 2 años a todos los colegios e implementar los comedores escolares gratuitos y en lo sanitario por eliminar las listas de espera. Continuar con las acciones de su partido en materia de Igualdad dentro del Pacte del Grau “y que han hecho de Castellón todo un referente en políticas igualitarias y feministas” es su objetivo. Como lo es también priorizar el transporte público y la bicicleta y afrontar el cambio climático “con medidas valientes”. Quiere consolidar los puestos de trabajo creados con programas formativos como Labora y mejorar el empleo estable y de calidad y en política social, poner “a las personas en el centro, especialmente a las más vulnerables”.

“Crearemos una oficina municipal de atención a la dependencia y un Plan Municipal de Emergencia Social para prevenir, abordar y solucionar situaciones de riesgo social con medidas contra el desempleo, paragarantizar una vivienda, alimentación, transporte o suministros eléctricos y de gas”. Una tributación “progresista y progresiva” que se traduzca en “servicios de calidad” y el cobro del IBI a los edificios de la iglesia con fines lucrativos perfilan su política fiscal. Su programa aboga por duplicar el parque municipal de vivienda con 200 nuevas casas para destinarlas tanto a emergencia social como a alquiler a precios asequibles.

Begoña Carrasco.

Begoña Carrasco García, candidata del PP

Begoña Carrasco (Castellón, 1979) es Licenciada en Derecho por la UJI, máster en dirección de Marketing y Gestión Comercial por ESIC y desde 2004 letrada de la Oficina de Atención a las Víctimas del Delito, actualmente en excedencia. Militante desde 2003 del PP, al que entró con 23 años de la mano de Alberto Fabra, ha sido concejala de Deportes (2011-2015) y portavoz popular de 2015 a 2019. Pasear, hacer deporte y reunirse con su gente, con su marido y su hija, “que son los que me ponen los pies en la tierra”, es la mejor inversión para el tiempo libre de esta apasionada del mar y de Joaquín Sabina, “mi poeta preferido”. Idealista, le inquieta “no poder dejar un mundo mejor del que yo me he encontrado”. Quiere “ser la alcaldesa de todos. A mí no me sobra nadie”. Aspira a conseguirlo con un proyecto “integrador, global, moderado y de centro. Creo que es posible llegar a consensos, en beneficio de todos los castellonenses”, advierte. Estas son sus líneas:

En educación restablecerá el distrito único “para elegir libremente el centro escolar”y activará el I Plan de Choque contra el Acoso en las Aulas. Recuperar el Hospital Provincial como “buque insignia de la sanidad castellonense” y abrir todos los centros de salud sin distinciones en horario continuado durante todo el año tejen su política sanitaria. En igualdad, plantea el I Plan Municipal de Conciliación Familiar y Laboral, con cheques escolares para ayudar a las familias con el coste de las escuelas infantiles y otro para la conciliación de la vida familiar y profesional. Reivindica la Línea 2 del TRAM y planes para la reducción de la contaminación por gases CO2 como medidas para transitar a una ciudad más sostenible.

Fernando Navarro.

Convertir Castellón en “polo de inversión empresarial” creando una ventanilla única que facilite el desarrollo de proyectos y la llegada de inversiones en uno de los ejes en materia de empleo. En política social, quiere crear unidades de respiro familiar para personas dependientes en todos los distritos y habilitar 200 plazas de residencia para mayores. Aboga por una bajada general de impuestos e incorpora un paquete de 15 bonificaciones fiscales para crear puestos de trabajo. En vivienda, defiende un Plan General “que permita el desarrollo económico y social de la ciudad, para que dé seguridad jurídica a los castellonenses y a los inversores”, y frenar la degradación del centro.

Fernando Navarro, candidato de Podem, Castelló en Moviment y EU

Es, con 26 años, el benjamín. Este periodista y Máster en Ética y Democracia nació en Castellón en 1993. Ha sido activista estudiantil y de movimientos sociales como el 15-M. Desde 2014 milita en Podem. A pesar de su corta trayectoria política, se mete de lleno en ella con el objetivo de gobernar. Reconoce que la política le quita el sueño muchas veces. Para evadirse, nada mejor que una escapada en bici con amigos, perderse por el Desert de les Palmes o escuchar Bogaloo, del rapero Kaseo-o con Jazz Magnetism. Lo tiene claro. Como el programa con el que aspira a tomar la vara de mando como alcalde de Castelló.

Alejandro Marín-Buck.

Sus propuestas en educación caminan hacia una ciudad educadora con más escuelas de 0 a 3 años y un Modelo Pedagógico de Ciudad y caminos escolares seguros. En sanidad, quiere crear dentistas municipales y reforzar el servicio de enfermería escolar. Democratizar los cuidados para que no recaigan sobre las mujeres con medidas como una oficina que garantice la cobertura pública en esta materia; y fomentar la corresponsabilidad hombres-mujeres y también familia-instituciones son algunas acciones en Igualdad.

Transporte público gratuito y más carriles bici, junto al diseño de la ciudad en súper manzanas para vaciar de tráfico en los barrios son sus propuestas para un urbanismo más ‘verde’. Ve en el parque agrario un motivo para revitalizar la economía y plantea un apoyo a la economía social con formación a pymes y autónomos sobre contratación pública, reforzar la lanzadera de cooperativas, poner en valor la economía de cuidados y avanzar hacia su regulación laboral.

Sobre un cambio en la concepción de los servicios sociales “para entenderlos como un derecho” gira su política social. La tributaria contempla una mesa de inspección para perseguir a quien defrauda y la progresividad en el IBI. También bonificaciones en el IAE para empresas innovadoras y que contraten a gente joven. Poner en marcha el Plan de Vivienda y potenciar el alquiler social para frenar la burbuja del alquiler completan su programa.

Alejandro Marín-Buck, candidato de Ciudadanos

Alejandro Marín-Buck (Castellón, 1976) es ginecólogo y doctor en Medicina. No tiene trayectoria política. “Vengo de la sociedad civil y soy un castellonense más”, advierte con la misma claridad con la que señala que su reto es “ganar las elecciones” y no defraudar “a quienes han confiado en el proyecto de Cs para Castellón”. Aficionado al deporte (“intento salir a correr a diario y me encanta bucear”), se queda con Bohemian Rhapsody de Queen para sonorizar su carrera hacia la alcaldía. El Fadrí, dice, es su lugar. “Recientemente pude disfrutar de sus maravillosas vistas en familia y me trajo muy buenos recuerdos”.

Defiende una educación gratuita progresiva de 0-3 años a través de bonos infantiles para favorecer la conciliación laboral y familiar, y la corresponsabilidad entre madres y padres, así comoponer en marcha un programa piloto ‘aupair’ que facilite el aprendizaje de inglés en los colegios. En sanidad, su campo, diseñará programas de fomento y concienciación deportiva en edades tempranas para una educación saludable en los hábitos diarios, mejoras en las instalaciones de centros sanitarios y recuperar “el normal funcionamiento que tenía el Hospital Provincial”.

Fomentar modelos de igualdad en las primeras etapas de la vida; eliminar roles de género y hacer que se cumpla en las empresas concesionarias de servicios al ayuntamiento la Ley de Igualdad son algunas acciones en este sector. En cuanto a transición ecológica y sostenibilidad urbana, recoge crear una barrera forestal en toda la circunvalación para mitigar la contaminación química y acústica. Ayudar a las pymes acrear empleo, eliminar las trabas burocráticas y desarrollar las nuevas tecnologías en la administración “para poner la alfombra roja a quienes generen oportunidades” son sus cartas en empleo, como también activar el pago fraccionado para autónomos.

En política social, creará la Oficina Municipal de Vida Independiente y Accesibilidad Universal para las personas con discapacidad, una piscina termal adaptada y parques inclusivos. Defiende una política tributaria con impuestos “moderados y no confiscatorios” e incentivar el relevo generacional con una subvención del 30% de la inversión para modernización del negocio traspasado, bonificaciones fiscales a familias monoparentales y bonos descuento por reciclar basura. Por último, aboga por una gestión eficiente de las viviendas sociales y por el resolver el problema de la vivienda “sin intervencionismo; la administración debe ejercer un papel de árbitro, no de feroz regulador”.