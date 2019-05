Multada una diputada de Ciudadanos por injuriar a un dirigente del PP con un fotomontaje vestido de preso

Cristina Gabarda, diputada de Ciudadanos en Les Corts valencianas, ha sido condenada por el Juzgado de lo Penal número 4 de la capital de la Plana a pagar 4.380 euros de multa por un delito de injurias graves con publicidad contra el presidente del PP de Castellón, Miguel Barrachina. La parlamentaria publicó en una red social un fotomontaje donde el popular aparecía vestido de preso y entre rejas y en el que le acusaba de estar "imputado por corrupción".

Gabarda deberá, además, hacer público el fallo en la misma red social durante al menos 48 horas, tras negarse en su día a disculparse públicamente porque habría sido "un suicidio político", tal y como reconoció en la vista oral celebrada el pasado 23 de abril. Gabarda y Barrachina tomaron este jueves posesión de sus cargos como diputados por la provincia de Castellón en Les Corts.

Los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2015, a pocas horas del cierre de la campaña electoral de las generales, según recoge la sentencia publicada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El fallo considera probado que Gabarda, en aquel momento diputada de la corporación provincial de Castellón y portavoz del grupo Ciudadanos en el ayuntamiento, hizo público en el muro de su perfil de la red social Facebook, del que era administradora única, un fotomontaje, "con la clara intención de ocasionar un menoscabo en la imagen y el honor" de Barrachina, que entonces ocupaba la vicepresidencia de la Diputación castellonense.

En el fotomontaje aparecía una imagen de Barrachina tras las rejas de una prisión, vestido de recluso y la frase sobreimpresionada en letras rojas "Imputado por corrupción". Bajo la imagen, la acusada había añadido el siguiente texto: "Así es como la vieja política empieza a ordenar la ciudad, la provincia... Mucho ruido y pocas nueces. Aunque intenten desacreditar nuestro trabajo, los hechos demuestran más que las palabras... Nuestra ilusión hoy es más fuerte".

Según la sentencia, la imagen y el texto sobreimpresionado eran un montaje que fue elaborado por una tercera persona, no identificada, quien lo hizo circular a través de la aplicación Whatsapp. La acusada, tras recibirlo en su teléfono móvil, optó por colgarlo en su perfil de Facebook, "de público acceso para los usuarios de esa red social, a sabiendas de que tendría difusión".

Apenas dos horas después de la publicación, y ante el alcance del fotomontaje, un periodista alertó a Barrachina, quien contactó con la procesada al sentirse "humillado y avergonzado". Gabarda, según el escrito, se disculpó de forma privada, "pero se negó luego a emitir un comunicado en el sentido que exigía el afectado".

En la vista oral celebrada el pasado 23 de abril, la acusada afirmó ante el juez que había publicado la foto "sin querer" y "sin mala intención". Indicó que era otra foto la que quería publicar, "de una plaza del Grao que estaba llena de basura", y "de modo inconsciente" cogió de la galería de su teléfono el citado fotomontaje, "que estaba al lado". Asegura que lo borró "a los cuatro minutos" sin llegar a tener ningún "me gusta" ni recordar que nadie la visualizara. En la vista judicial sí reconoció que no se disculpó en público y que no realizó la rectificación que le pedía el perjudicado en acta notarial porque habría sido un "suicidio político".

El juzgado condena a la diputada de Ciudadanos como autora de un delito de injurias graves con publicidad al pago de una multa de 2.880 euros, a los que se suma una indemnización de 1.500 euros para Barrachina por daño moral. Además, en concepto de responsabilidad civil, impone a Gabarda la obligación de publicar la sentencia durante un tiempo mínimo de 48 horas en su perfil de Facebook "a fin de limpiar el honor" de Barrachina "en el mismo lugar en que fue colgado el fotomontaje injurioso".