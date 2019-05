Joan Ribó conserva el Ayuntamiento de Valencia en plena oleada socialista

Valencia es uno de los pocos ayuntamientos españoles llamados del cambio que ha resistido la oleada socialista en las elecciones municipales del 26-M. Manuela Carmena ha ganado las elecciones pero no gobernará Madrid y sigue la incógnita de si Ada Colau repetirá como alcaldesa de Barcelona. La formación del alcalde Joan Ribó es una de las pocas de carácter propio "que ha soportado la presión de la política estatal", defiende Compromís.

Nacido en Manresa hace 71 años, Ribó, hombre de izquierdas y ecologista, es un veterano de la política. Primero militó en el Partido Comunista, fue coordinador luego de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y diputado por esta formación en las Cortes Valencianas entre 1995 y 2007. En pleno proceso de escisión de EU y tras 30 años de afiliación dejó la política y volvió a ocupar su plaza de profesor de Química en un instituto de secundaria valenciano. Pero Compromís lo recuperó para la política local en 2011 cuando lideró la candidatura de la coalición a la alcaldía de la capital. Las encuestas no le auguraban ningún concejal pero las urnas le dieron tres de una tacada.

En 2015, solo cuatro años después, Ribó llegó a la alcaldía de Valencia tras cuatro años en la oposición como portavoz de Compromís, y ha podido gobernar estos cuatro años en coalición con el apoyo de los 5 ediles del partido socialista y de otros 3 de Valencia en Comú. El nuevo Gobierno local desbancó al PP de Rita Barberá después de 24 años ininterrumpidos de hegemonía en la capital.

Cuando el 13 de junio de 2015, Ribó fue elegido alcalde en el pleno celebrado para la constitución del Ayuntamiento, no aceptó la vara de mando que a título simbólico se entrega a los primeros ediles al iniciar su mandato ya que, según explicó, no representaba su forma de gobernar. "Le encomiendo al señor secretario del pleno que la guarde donde considere porque no es un símbolo que represente mi forma de gobernar. Prefiero el diálogo con mis vecinos y vecinas", sostuvo entonces.

Águeda Micó, dirigente de Compromís, ha enfatizado horas después de elecciones que revalidar el Consistorio de Valencia es "un símbolo" del trabajo de Compromís, en contraste además con otros Ayuntamientos "del cambio, que no han podido soportar la presión de la política estatal". Ha subrayado que son "la única fuerza de carácter propia que ha aguantado el efecto arrasador del PSOE en el resto de España".

Un pacto por negociar

El alcalde de Valencia en funciones se ha referido solo unas horas después de los comicios a la conformación del futuro gobierno local, que integrarían, de llegar a buen puerto las negociaciones, los 10 ediles de Compromís y los siete del PSPV-PSOE, visto que Unides Podem-EUPV se ha quedado fuera del Consistorio al no superar la barrera electoral del 5%.

"El puzle no está ni montado pero ha de ser diferente", ha subrayado el regidor, partidario de hablar de la organización del Ayuntamiento, "una casa de más 5.000 empleados", para mejorarla y modernizarla. "Puede mejorar mucho y la tenemos que organizar en unas áreas de gerencia mucho más articuladas que nos permitan trabajar de forma más rápida y eficaz", ha dicho Ribó. "Excepto el alcalde, lo demás está todo por discutir [con sus socios socialistas]", ha subrayado.

"No lo tengo decidido", ha dicho el regidor sobre la futura estructura del Ejecutivo en torno a gerencias relacionadas con la economía, el medio ambiente, los servicios sociales y la educación y la cultura. Dentro de cada área podrá haber varios servicios municipales y diferentes concejales, aunque la política de mestizaje puesta en práctica en la Generalitat por la coalición de gobierno de Compromís y socialistas -con el apoyo de Podem- no es fácil de reproducir en el Ayuntamiento. "Es interesante", ha dicho, "porque evitaría los reinos de taifas" pero a la vez lo ha tildado de complicado.

La candidata del PSPV, Sandra Gómez, ha asegurado que es "un buen día" porque su partido ha "garantizado" que siga un gobierno de progreso y ha resaltado que han sido la fuerza que "más ha subido", lo que ha permitido "frenar a la extrema derecha". La socialista insiste en que su partido ha dado un paso decisivo para recuperar el liderazgo en el Ayuntamiento de Valencia, que perdió a principios de los 90.