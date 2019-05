La candidata más longeva, con 95 años, consigue ser edil en Patones

Siete mujeres de más de 60 años se presentaron con su propia candidatura en Patones a las municipales, Abuelas por Patones. Su cabeza de lista —la candidata más longeva de las elecciones municipales en la Comunidad Madrid, María del Rosario, Charito— ha conseguido ser edil a los 95 años aunque el PSOE ha ganado con holgura los comicios en esta localidad al lograr cinco ediles y la mayoría absoluta. [Buscador de resultados por municipios]

Los socialistas revalidan su victoria en esta localidad y aumenta un escaño su mayoría absoluta, que pasa de cuatro a cinco concejales. El PP pierde dos, al pasar de tres a uno, mientras que irrumpe la candidatura Abuelas que encabeza Charito.

Charito revolucionó su pueblo cuando decidió convertir las charlas con sus amigas al sol en un partido político. "No dicen nada, están asustados en el pueblo. Cómo una señora... Imagínese como me mirarán, es que no me lo explico", confesó tras ser preguntada por cómo recibieron en Patones su candidatura.

"Me presento ahora porque es cuando se me ha ocurrido, hijo mío. Tengo ya muy pocos días por delante y, por pocos que me queden, a ver si así me atienden. A ver si toca la flauta por casualidad", comentó entre risas ante la sede de correos de la calle Orense para depositar su voto por correo.

Asimismo explicó que formar la plataforma fue "muy fácil", porque en la misma calle donde ella vive también lo hacen seis de las candidatas de su lista. Confía en que el partido "tiene futuro" aunque a ella ya no le quede "mucho tiempo", porque hay compañeras "más jóvenes" que continuarán el proyecto. "La más joven tiene 63 años, a ellas les queda más fuerza", ha precisado entre risas.

Su principal reivindicación es construir un parking en el pueblo, con tal de "cuidar el turismo". También supone una baza económica ya que cobrando "tres euros la hora" tendrían dinero para poder hacer muchas más cosas.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram