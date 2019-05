Abuelas al mando de Patones: la lista preocupada en dejar una buena herencia

En Patones de Arriba, al norte de la Comunidad de Madrid, casi no se ven personas; solo una gran cantidad de gatos. Sin embargo, en medio de las dos calles que los felinos recorren hay una especialmente cuidada, llena de flores. En ella se oyen las voces más antiguas del pueblo, las de mujeres que comparten, además de su vecindad, las mismas preocupaciones por el lugar donde han pasado la mayor parte de su vida. El resultado de esas amigables conversaciones —acalorados debates a veces— es una lista de mujeres mayores de 60 años que lleva el nombre de Abuelas por Patones y que se presenta a las elecciones municipales del domingo para solucionar los problemas que denuncian desde hace una década.

Con sus 95 años, Maria del Rosario Testa, Charito, ha lanzado este proyecto y ahora lo lidera como cabeza de lista: “Fui la primera en decir algo porque ya se me está acabando el tiempo”, dice, mientras las otras cinco —falta una, que no ha podido acudir a la reunión porque está ingresada— se ríen. Pero el ambiente se vuelve más serio cuando se afronta el programa electoral que consta casi exclusivamente de un punto: un nuevo aparcamiento para Patones de Arriba, el bello casco histórico, de diseño casi medieval. Porque durante los fines de semana lo invaden los turistas y algunos buscan otras alternativas por la falta de espacio para su coche, según afirman unánimemente las abuelas.

María del Carmen García, la número dos en la lista, subraya: “Esta es una cuestión de supervivencia porque vamos cada vez peor. La gente que se desplaza el fin de semana ni siquiera se puede acercar”. García es la más joven, tiene 63 años, y es la única que sigue en activo, como cocinera. El proyecto del nuevo aparcamiento es una suerte de herencia que quieren dejar las abuelas a su pueblo. “Si cobramos tres euros al día”, sostiene Testa, “al final podemos recaudar al año 45 millones de pesetas. Sí, las pesetas siguen siendo la moneda de mi vida”. El dinero se invertiría en limpieza y en promover la economía local, basada en el turismo. Además, facilitaría la llegada de los nietos durante los fines de semana.

“Todo por el turismo” es el lema de estas mujeres, que se muestran muy conscientes de la despoblación a la que se enfrenta su pueblo. En la Patones de Arriba, la zona turística, viven 44 personas; en Patones de Abajo, la residencial, hay 479 habitantes, según datos del INE. Esta migración interna tuvo lugar, como afirma García, “porque el trabajo se encontraba abajo”.

García denuncia: “No hay limpieza. No hay cuidado. El Ayuntamiento no hace nada para su pueblo”. El alcalde, Oscar Sainz García, que se presenta nuevamente con el PSOE, es el foco de las críticas de las abuelas. El PP e Izquierda Unida/Madrid en Pie completan el número de listas que compiten en las elecciones. Testa muestra cierta estima por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a la que reconoce deberle parte de la inspiración para crear Abuelas por Patones. Y asegura que espera que la Comunidad de Madrid no abandone a sus pueblos de montaña.

Hay dos puntos no escritos en el programa del partido de Testa. La cabeza de lista promete utilizar el dinero que sobre para ofrecer nuevos “dientes y gafas” a todas las personas mayores. En seguida, su amiga Mercedes Carrera, número cuatro de la lista, asegura que primero se volcarán en ayudar al pueblo, sus intereses pueden esperar.

