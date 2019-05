Barcelona desde la ventana de Garicano

Desde Montjuïc, en un día primaveral y soleado como lo ha sido este martes, Barcelona parecía una ciudad idílica. Pero solo lo parecía porque en realidad, según ha advertido Luis Garicano, candidato de Ciudadanos a las elecciones europeas, la belleza del escenario esconde una película de miedo: “Europa está en peligro y para ver que está en peligro solo hay que mirar por la ventana en Barcelona y ver que la ciudad está en peligro”. Tras sus palabras, algunos de los que le escuchaban parecían levantar la cabeza para echar un vistazo, por si acaso, a través de los amplios ventanales del antiguo pabellón de Ciencias de la Exposición Universal de 1929, lugar donde Garicano y la líder de los liberales europeos, la danesa Margrethe Vestager, han escenificado su apoyo a Manuel Valls como alcalde.

Este peligro que acecha a Europa, y que Garicano identifica en Barcelona solo mirando por la ventana, es el de las hordas “nacionalistas y separatistas”. “El nacionalismo es como el chapapote que impregna todo”, prosiguió Garicano: “La sociedad, todo el ambiente, está impregnado por este chapapote que no deja a Barcelona ser una ciudad en la que todos son bienvenidos, que no deja que sea una ciudad cosmopolita. Manuel Valls es la única oportunidad para que Barcelona limpie este chapapote”. Las encuestas coinciden en que Valls quedará muy lejos de poder ser alcalde y que el chapapote no solo continuará sino que accederá al gobierno municipal. Garicano también quiso poner en valor la lista de Ciudadanos para el parlamento europeo frente a PSOE y PP, que “mandan a Europa a la gente que les sobra, a los que no saben qué hacer con ellos aquí”. Ciudadanos, en cambio, según el candidato, tiene “una lista de primera”, y ha puesto como ejemplos de este dream team al exdiputado catalán Jordi Cañas, “un líder fantástico”, a Matías Alonso, ex secretario general del partido, y a Ugo López, un joven prácticamente desconocido en la política española que es “coordinador en España de En Marche [la plataforma de Emmanuel Macron]”.

Garicano ha establecido comparaciones entre la carrera unilateral del independentismo catalán y la separación violenta de las regiones prorrusas de Ucrania: “Quizás hay mucha gente en Cataluña que se niega a entender que si Europa tuviera solo un principio básico, este sería la renuncia a la unilateralidad. En Europa no tomamos decisiones unilaterales, hablamos, dentro del marco de la ley. En Crimea puede haber habido un referéndum de secesión, y pueden haberlo ganado los prorrusos, y puede ser eso mayoritario, o no, pero la decisión unilateral de Vladimir Putin de anexionarse Crimea va contra el espíritu europeo porque es unilateral”.

Vestager escuchaba con una sonrisa de cordialidad. De talante más pausado, alejada de la característica retórica bronca de Ciudadanos, la comisaria de la Competencia de la UE ha dicho que la candidatura de Valls, un ex primer ministro francés, “es el verdadero espíritu europeo”. Vestager ha subrayado “la amenaza a la democracia y a la libertad de prensa” como principales problemas hoy en la Unión Europea. Preguntada por si cree, como Ciudadanos, que esta amenaza la representan los partidos independentistas catalanes, Vestager ha respondido que no tiene suficiente información sobre la cuestión y que ella ve el riesgo en países como Polonia, Hungría o Rumanía. Vestager también ha replicado a los Garicanos del nacionalismo catalán que desde su ventana describen a España como un Estado autoritario sumido en las tinieblas de Mordor: “Cuando veo vuestras elecciones y vuestros debates, veo que la democracia española está en pleno florecimiento”.