Rivera y Valls evitan la foto juntos en campaña

Salvo sorpresa, Albert Rivera y Manuel Valls no harán campaña juntos para las elecciones de mayo. El líder de Ciudadanos “no tiene previsto” participar en ningún acto electoral con el candidato a la alcaldía de Barcelona al que apoya su partido, según confirman en la dirección de Ciudadanos, y solo Inés Arrimadas arropará al alcaldable. Valls quiere remarcar la “transversalidad” ideológica de su plataforma, subrayan en su equipo, y evita la foto con Rivera como también evitó la foto con Vox, principal motivo del distanciamiento entre ambos.

Inés Arrimadas se corrigió a sí misma rápidamente en el mitin central de campaña de Valls, este jueves en Barcelona: “La historia de Manuel Valls y la mía son complementarias. Lo pensé antes de enterarme de que se iba a Ciudadanos…. ¡A una plataforma con el apoyo de Ciudadanos!”, rectificó a toda prisa. El lapsus no cambió el gesto de Valls, que mantuvo firme la sonrisa todo el acto, de casi tres horas, en el pabellón olímpico Vall d’Hebron.

Pero el alcaldable por Barcelona apenas hace referencias al partido que ganó las últimas elecciones autonómicas en Cataluña y que ha renunciado a presentarse en la capital para apoyarle. En el mitin central de Valls hubo pocas alusiones a Ciudadanos y destacó una ausencia: la de Albert Rivera. No será una excepción, porque el líder de la formación naranja no tiene previsto compartir ningún acto de campaña con el ex primer ministro socialista francés, que marca distancias con Rivera.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, confirma la ausencia de Rivera junto a Valls y explica que el partido ha diseñado una campaña en la que “Inés Arrimadas está en el territorio y Albert Rivera en Madrid dando cobertura con propuestas nacionales”. Arrimadas se mueve más, pero Rivera también se ha desplazado para dar apoyo a otros candidatos. Ella compartirá al menos tres actos con Valls.

¿Quién evita a quién? “Desde el principio estamos los equipos codo con codo. Todo se hace de forma consensuada”, afirma el número dos de Rivera. Según fuentes del partido en Cataluña, es el alcaldable el que ha preferido no contar con la presencia de Rivera. Valls quiere remarcar la “transversalidad” ideológica de su plataforma, insisten en su equipo; en esa plataforma, además de Cs, está Lliures, de corte catalanista moderado, y una rama socialista con la participación del exministro del PSC Celestino Corbacho.

El candidato no ha dudado en desmarcarse de Ciudadanos en los últimos meses por la negativa de Rivera a cerrarse a pactar con Vox, un cordón sanitario que Valls defiende. “Somos liberales, progresistas, catalanistas, socialdemócratas”, enumeró Valls en el mitin, en el que proclamó: “Yo soy el cambio”. Las encuestas, de momento, le sitúan cuarto.