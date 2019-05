Bou muestra un vídeo donde aparece una joven Colau okupando un piso

El empresario panadero y candidato del PP a la alcaldía de Barcelona, Josep Bou, ha acusado hoy a Ada Colau de “promocionar, de alguna manera, las mafias que ocupan pisos vacíos”. El alcaldable popular ha hecho esta acusación frente al icónico edifico okupa de Can Vies y ha propuesto “desalojar y derribar” el inmueble. Pero Bou hoy tenía un as bajo la manga. El popular ha mostrado a los periodistas un documental francés donde aparece una joven Ada Colau okupando un piso en Barcelona.

El vídeo, colgado en Youtube en enero de 2018, se titula Volem rien foutre al païs y relata varios episodios de activistas antisistema. El documental recopila imágenes de archivo, algunas de 1973. En un pequeño fragmento aparece, sin especificar la fecha, una jovencísima Ada Colau informando a una vecina de que va a ocupar el piso contiguo, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona. Tras escuchar las explicaciones de la joven, la vecina aprueba que ocupen el piso de al lado.

En el pequeño extracto donde aparece Colau se observa como llama a la vivienda de una vecina y le informa: “Hola, imagino que ha escuchado los ruidos y le veníamos a explicar. Como hay tantos pisos vacíos aquí y somos gente que no podemos pagar el alquiler…” La vecina le interrumpe: “Ya, es que estos pisos van a ser derruidos” a lo que Colau contesta: “Ya, pero falta mucho tiempo y nosotros hemos mirado los planes”. La vecina pronto empatiza: “Si os dejan, yo lo encuentro bien porque es una problemática que tenéis la juventud… pero claro... no sé si os los dejarán hacer porque todo esto (los pisos) son del Ayuntamiento” y Colau sentencia: “Nosotros pensamos que tenemos derecho porque estos pisos pueden estar tres años vacíos y nosotros no podemos pagar un alquiler en Barcelona. De todas maneras queríamos tranquilizarla, en el sentido de que no haremos jaleo ni fiestas ni cosas así. Somos gente normal. Yo me llamo Ada para cualquier cosa”.

Tras la conversación con la vecina, un anónimo, con una palanca, revienta la cerradura de un piso y otra vecina muestra la aprobación de la ocupación.

Bou ha asegurado que el número de ocupaciones en Barcelona ha aumentado desde que Colau gobierna en la ciudad. Y ha citado la Constitución para recordar que "la propiedad privada debe ser respetada”. El alcaldable popular asegura que Colau se ha negado a facilitar los datos de ocupación de los últimos años, pero según los datos del PP, en 2015 había 642 ocupaciones irregulares y el “primer semestre de 2016 ya había 1.065, un 66% más”.

El alcaldable también ha denunciado que ha sido víctima, en primera persona, de la ocupación ya que en un bloque de viviendas que el propio Bou ha construido se han ocupado ocho pisos. Otro piso propiedad del empresario situado en otro bloque también fue ocupado y, por último, también un local que actualmente está en alquiler. Bou asegura que fue una mafia “dominicana” la que ocupó los ocho pisos ocupados en un mismo bloque y el propio Bou asegura que les dijo: “No vais a ganar porque somos españoles”. El alcaldable informó de que la situación se resolvió sin violencia. En el caso de los ocupas del piso aislado Bou asegura que tenían un menor y que el propio alcaldable les ayudó a buscar un hogar alternativo mientras que en el local fue la Guardia Urbana quien desalojó a los okupas.