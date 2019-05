Vermuts nómadas y superhéroes ancianos

ENCUENTRO. Sociología Ordinaria

“Aprendiendo de lo banal, lo frívolo y lo superficial”. Ese es el lema de los encuentros de Sociología Ordinaria, que este año llegan ya a su séptima edición. Las ponencias de los participantes girarán en torno a las apropiaciones, las expropiaciones y las reapropiaciones, es decir, en torno a las complejas relaciones que establecemos con la propiedad, lo privado, lo ajeno y sus múltiples variantes. El folclore, los juegos de rol, la precariedad juvenil, la lactancia, los emojis, el merchandising feminista o las señoras que hackean el espacio público serán algunos de los temas que saldrán a relucir a lo largo de los dos días que dura el encuentro.

Cuándo: 21 y 22 de mayo. Dónde: Medialab Prado (Alameda, 15). Precio: Gratuito.

FESTIVAL. Rizoma

Comienza la séptima edición de Rizoma, el festival que combina cine, arte, música y conferencias y que cada año gira en torno a un concepto. Este 2019, el concepto es el de doppelgänger y todas sus posibles ramificaciones. Entre la interesante programación, encontramos el estreno en Madrid del documental Anthropocene: The Human Epoch, sobre el polémico concepto de Antropoceno, utilizado para referirse a “la era del humano”; The Miseducation of Cameron Post, la película de Desiree Akhavan que cuenta la historia de una joven, a la que da vida Chloë Grace Mortz, a quien su familia envía a un centro de terapia de reconversión sexual; o Wildlife, debut cinematográfico del actor Paul Dano.

Cuándo: Del 22 al 25 de mayo. Dónde: Diferentes espacios. Precio: Varía en función de la proyección.

Portada original del primer número de Batman (izquierda) de mayo de 1939 y un homenaje contemporáneo.

CHARLA. Batman, Felices 80

El hombre murciélago se hace mayor, pero por suerte, lo hace en la mejor compañía. Batman, el célebre superhéroe de DC Comics, cumple 80 años este 2019 y lo hace convertido en todo un icono pop, que ha trascendido el universo de los cómics para adentrarse en el cine o la televisión. El Espacio Fundación Telefónica se une a la celebración del aniversario organizando una charla sobre la figura de Batman que contará con el poeta y filólogo Luis Alberto de Cuenca, los dibujantes de historietas Fernando Blanco y Aneke Murillenem, la youtuber y experta en sagas Paloma Gil y el historiador y comisario de exposiciones Asier Mensuro. El diálogo estará moderado por la periodista Sol Alonso.

Cuándo: 21 de mayo a las 19.00. Dónde: Espacio Fundación Telefónica (Fuencarral, 3). Precio: Gratuito (con reserva previa).

TEATRO. Lecciones de vuelo

¿Nos atreveríamos los adultos a adentrarnos en el territorio de los niños? En esta propuesta teatral de Conde Duque, son precisamente ellos los que nos invitan a pasear por el Reino del Asombro, haciéndonos de guías y escogiendo qué es lo que quieren que rescatemos de su mirada infantil. La pieza que podemos ver estos días en el centro cultural, surgió a raíz de los talleres Made by Kids, en los que niños de 5 a 11 años, junto a un equipo de profesionales de la escena, fueron ideando esta propuesta site-specific gracias a la cual los adultos podemos ir en busca de ese niño interior que quizá no ande tan lejos como pensábamos.

Cuándo: Del 23 de mayo al 8 de junio. Dónde: Centro Cultural Conde Duque (Conde Duque, 11). Precio: 10 euros.

MÚSICA. Linn Da Quebrada

Negra, mujer trans y pobre son tres de los adjetivos que Linn Da Quebrada utiliza para definirse a sí misma. Esta artista brasileña se vale de la música como arma contra las imposiciones de género y los estereotipos sexistas y racistas, y desde que lanzó su disco Pajubá (2017) no ha parado de girar por el mundo dando a conocer su afro-funk-vogue. En sus conciertos se mezclan los sonidos del funk brasileño con el voguing y la electrónica, canalizados a través de la desbordante energía de la artista. Un concierto imprescindible dentro de la programación de Sound Isidro.

Cuándo: 25 de mayo a las 20.00. Dónde: Independance Club (Atocha, 127). Precio: 12 euros

Escena de la obra 'El desguace de las musas'.

TEATRO. El desguace de las musas

Esta obra de Eusebio Calonge, dirigida por Paco de La Zaranda, es una reflexión crítica sobre el teatro hecha desde el mismo teatro. ¿Cuándo pasó este arte a convertirse en un mero negocio? ¿Cuándo se convirtió en un desguace “cada vez más ruidoso y menos humano”? En el escenario del Teatro Español, Gabino Diego e Inma Barrionuevo, junto a los tres miembros habituales de La Zaranda –Gaspar Campuzano, Enrique Bustos y Francisco Sánchez– y la soprano Mª Ángeles Pérez-Muñoz, dan vida a una decadente troupe de coristas, vedettes y caricatos, que tratarán de desandar los pasos para dar con el origen de esta transformación que nos aboca al desastre.

Cuándo: Del 22 de mayo al 9 de junio. Dónde: Teatro Español (Príncipe, 25). Precio: De 5 a 22 euros.

TEATRO. Jornada de reflexión

El dúo Los Torreznos, formado por Rafael Lamata y Jaime Vallaure, nos invita a pasar con ellos la jornada preelectoral en el Teatro del Barrio con un espectáculo que ya representaron durante las jornadas de reflexión de las elecciones de 2015 y 2016 y también en la de las pasadas elecciones generales del 28 de abril. Siguiendo la estela de sus creaciones habituales, Los Torreznos parten de la cotidianeidad más absoluta –en este caso, de algunas noticias del panorama actual– para hacernos reflexionar, siempre con humor, sobre los políticos, sus promesas electorales e incluso sobre nosotros mismos, los votantes.

Cuándo: 25 de mayo a las 13.00. Dónde: Teatro del Barrio (c/ Zurita, 20). Precio: 12 euros anticipada, 14 euros en taquilla.

Jornada de vermú en la vermutería.

VERMUT. V Aniversario de La Vermutería Pop-Up

Que el vermut en Madrid es religión, es algo que saben muy bien en la Vermutería Pop-Up, una serie de eventos nómadas cuyo objetivo es precisamente reivindicar esta bebida y sus múltiples combinaciones. Este sábado celebran su quinto aniversario y lo hacen en uno de los templos del aperitivo en la capital: el Museo Chicote. Allí se podrán degustar vermuts cortesía de Martini Riserva, Negronis –este año se celebra el centenario de este mítico cóctel– y tapas. Todo ello acompañado de la música que pincharán Paco Pintón, Jose Onís y Paula Móvil.

Cuándo: 25 de mayo a las 13.00. Dónde: Museo Chicote (Gran Vía, 12). Precio: Gratuito.

COLOQUIO. Somos Romanos

Presentación y coloquio del libro Somos Romanos de Paco Alvarez (Editorial Edaf). Las restriciones del tráfico, el descanso dominical, los pasos de cebra, los bares, las redes sociales... Roma está mucho más presente en nuestro día a día de lo que pensamos. Tanto que a veces no nos damos cuenta de lo romano que somos.

Cuándo: 21 de mayo a las 19:00. Dónde: Librería LÉ (paseo de la Castellana, 154). Precio: Gratis.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram