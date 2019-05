El Arte Urbano invade los comercios

En una ventana sobre la calle San Carlos, en el madrileño barrio de Lavapiés, hay una docena de gafas de estas que te dan en el cine cuando vas a ver una película en tercera dimensión. Algunos transeúntes extrañados se las ponen por curiosidad y al mirar hacía arriba pueden ver a través de las gafas que tienen lentes de color azul y rojo como sobre la pared del bar bodegas Lo Máximo la tipografía cambia y se puede leer: Lavapiés Resiste. [Fotogalería: Festival de Arte.

Esta intervención del artista Ben Vine, de 46 años forma parte de la iniciativa C.A.L.L.E, el festival creado por la Asociación de Comerciantes de Lavapiés que promueve las intervenciones artísticas en comercios del barrio y que la próxima semana pone fin a su sexta edición.

Este artista Inglés que lleva viviendo en el barrio 20 años decidió hacerle un homenaje a los vecinos de toda la vida con los que ha compartido sus penas y alegrías en una de las arterias más importantes del centro. En especial a dos personas las cuales sus rostros ha retratado en tercera dimensión sobre las paredes del bar: Chui y Piluca.

MR Piro junto a su obra en la cale Argumosa,28 Inma Flores

Chui es un camarero mexicano de toda la vida del barrio y acaba de perder su pierna por una infección. Piluca canta boleros todos los miércoles por la noche en el bar y ahora puede que pierda su segundo hogar. “Ambos están con sus demonios, pero se mantienen firmes”, explica Vine con las gafas puestas. “Mira, mira con las gafas pareciera que se le sale el cuerpo de la pared”, dice la encargada de la tienda de alimentación de enfrente del bar que alucina con su nueva vista.

Piluca puede perder el bar en donde lleva cantando mucho tiempo porque un fondo de inversión británico ha comprado la finca en la que se encuentra el icónico bar bodegas Lo Máximo, un edificio en el que hay unas 20 viviendas y tres locales comerciales. Así se pone en riesgo uno de los lugares emblemáticos del barrio, uno de los últimos baluartes del Lavapiés que va desapareciendo a marchas forzadas. Para Vine su arte le ha permitido reflejar esta realidad a través de la fotografía en tercera dimensión: “Que este bar pueda desaparecer sería una catástrofe”, dice Vine.

Para este británico el arte urbano son las ganas de reemplazar el gris por color en la ciudad. “Es una forma de querer pintar todas las paredes como lo hacen los niños pequeños. Para mí es el mejor lienzo que he tenido en mi vida”. El grafitero y artista urbano dos Jotas, de 36 años explica que esto es un fenómeno relativamente nuevo. “Hace unos años no existíamos los artistas urbanos como artistas. Éramos más libres porque no había iniciativas reguladas y ahora se está volviendo todo muy institucional”.

Teleno Libre junto a su obra océanos de plástico Inma Flores

El artista se refiere a iniciativas como Pinta Malasaña o C.A.L.L.E Lavapiés que le ha dado visibilidad a estos artistas y ha permitido que el arte salga de las galerías y museos a la calle. Así lo explica el presidente de la asociación de comerciantes de Lavapiés, Juan Manuel Ortega, de 47 años. Este tipo de iniciativas también cambian la forma en la que los vecinos perciben el arte urbano. Ahora los vecinos se paran a hablar con los artistas, mientras, que están interviniendo las fachadas de los comercios en otra situación sería muy probable que les llamaran vándalos explica Ortega: "La idea es ayudar a visibilizar los pequeños comercios de nuestro barrio y, a la vez, mejorar la imagen del arte urbano que a veces sigue estigmatizado”.

Ansur Zapico Alonso o más conocido como Teleno Libre estuvo 18 horas trabajando sin parar interviniendo la fachada de una tienda de colchones en la calle Sombrerería haciendo la obra Océanos de plástico. Teleno Libre se define como un trotamundos. Ha venido a Madrid para hacer su presentación oficial como artista urbano y le encanta que haya podido hacerlo en un barrio como Lavapiés. “Este sitio representa la unión de muchas razas, con diferentes olores y sabores de sus comidas es realmente cosmopolita”.

Este leonés no quiere que el barrio sea considerado el más cool, como lo hizo la revista Time Out el año pasado. “El día que eso pase se va a ir al carajo”. Él recoge el plástico de la calle, lo lava y lo somete a temperaturas de 220 grados con una plancha. Con este proceso de termo fusión logra una tela muy fina llena de colores que cuando la luz la atraviesa parece un vitral de la catedral de Notre Dame. “Lo hago para incentivar un consumo consciente de este material que odiamos”. Esta semana estos vitrales le dan vida a la tienda de colchones.

Desde la calle la intervención parece solo una bolsa de basura muy grande, pero desde adentro de la tienda es realmente impresionante ver como la luz le atraviesa y crea una obra de arte: “Es un proceso de metamorfosis porque el plástico lo odiamos y así es muy bello”, explica mientras mira su obra todavía con residuos de material en las manos.

Unas calles más abajo en Argumosa dando la espalda al Museo Reina Sofía. Mr. Piro, de 24 años tiene la oportunidad por primera vez en su vida de intervenir una fachada grande a plena luz del día sin tener que correr. “Quiero que los colores le transmitían a la gente lo importante de guardar la calma". Para esto ha elegido el rojo bordeó, el verde botella mezclado con los ocres que salen del amarillo para transmitir esa sensación de paz. “Decidí que no quería crear una imagen en concreto, sino que fuera un mural abstracto”, dice el artista invitado del festival. "Las obras cobran vida cuando la gente se detiene a mirarlas".

Un centenar de artistas urbanos fueron los escogidos de los más de 300 participantes para pintar los comercios tradicionales del barrio. Este festival nació de la idea de uno de los miembros de la asociación dijo que deberían decorar los comercios para Navidad y hacerlo como una especie de anti belén. “Algo que no tuviera nada que ver con cosas religiosas”, recuerda Ortega. Esto nunca se llego a realizar y se transformó en el festival de los artistas. Lavapiés es uno de los barrios que mayor número de grafitis tiene, por lo que es una iniciativa más que asentada entre los vecinos. “La calle te permite tener la libertad para hacer lo que quieras”, explica el artista urbano dos jotas, sobre la importancia de elegir el espacio público para plasmar sus obras.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram