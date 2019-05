Arrimadas, en su despedida en el Parlament: “El procés seguirá, pero seguiremos defendiéndonos”

La etapa de Inés Arrimadas en el Parlament, que llegó en 2012 como diputada de Ciudadanos, ha terminado este jueves después de haber ejercido una oposición muy bronca contra el independentismo, y después de haber llevado a su partido a ganar las elecciones autonómicas. Recién elegida diputada en el Congreso, la líder de la oposición en Cataluña se ha dirigido por última vez a la cámara catalana y ha vuelto a cargar contra el nacionalismo. "Aquí hemos vivido las etapas más negras de la historia democrática de Cataluña", ha aseverado. Arrimadas ha reconocido que su objetivo de frenar el independentismo todavía no se ha completado: "El procés seguirá haciendo daño, pero seguiremos teniendo voz para defendernos".

El último discurso de Arrimadas, aunque emocionado y con un mensaje de agradecimiento a los diputados, no ha estado exenta de la carga de crispación que ha envuelto buena parte de las intervenciones de la líder de la oposición. "Este parlamento refleja lo que vive la sociedad catalana, la división social que ha generado el nacionalismo. En este parlamento una minoría quiso pasar por delante de la mayoría, pero esta Cataluña era mucho más fuerte", ha afirmado la diputada de Ciudadanos, en referencia al proceso independentista que culminó con una declaración unilateral de independencia y la intervención de la autonomía.

También ha aparecido el último cartel que Arrimadas ha mostrado a los diputados. "Me permitirá señor Torra que les enseñe el último cartelito", ha dicho, irónica, antes de usar un tono más grave. En la imagen aparecía una pintada con lazos amarillos en la puerta de su casa, en la que se leía "passi-ho bé, Inés [hasta luego, Inés]". "Este lazo amarillo que ustedes llevan nos los encontramos en nuestras casas. Como esto no solo me pasa a mí, sino a miles de personas, seguiremos defendiendo a los que se enfrentan contra el nacionalismo. Esta vez también volverá a valer la pena", ha dicho.

Arrimadas ha advertido que su partido "será fuerte aquí y en el Congreso de los diputados", y ha avisado a los diputados que no piensen que con su marcha el grupo de Ciudadanos queda mermado en el Parlament. "Muchos se alegraron cuando Albert [Rivera] se fue al Congreso, y luego vino lo que vino", ha dicho antes de agradecer el compromiso de sus compañeros, Carlos Carrizosa y Lorena Roldán. El primero la sustituirá como presidente del grupo y jefe de la oposición, y Roldán ejercerá de portavoz.

"A los diputados, les deseo lo mejor en lo personal, en lo político ya veremos", ha dicho Arrimadas, quien ha recordado cómo fue su camino hasta jefa de la oposición en Cataluña. "La primera vez que vine a Barcelona era todavía una niña, después vine muchas veces más, a trabajar, a vivir, y hasta me casé con un catalán que conocí en esta misma cámara. Como muchas personas del resto de España, vine para vivir un sueño en esta tierra abierta", ha expresado. Al finalizar su intervención, Arrimadas ha sido aplaudida por su grupo y todos los miembros del Govern, así como los presidentes de los grupos parlamentarios (a excepción de la CUP), le han estrechado la mano.

El pleno de este jueves también ha sido el último para los diputados Gerard Gómez del Moral y Laura Borràs, a quienes el presidente del Parlament, Roger Torrent, también ha dado la palabra para despedirse. "Se abre delante de mí el camino del deber, para trabajar para que Cataluña pueda ser un país normal", ha dicho Borràs, número dos del grupo de Junts per Catalunya en el Congreso, por detrás de Jordi Sánchez, en prisión preventiva por el juicio del procés.

Ha sido además el último pleno de los diputados en prisión preventiva por el juicio del procés que también fueros elegidos en las elecciones al Congreso: Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull. El diputado Gómez del Moral ha leído una carta de Junqueras. "Cierro esta etapa sabiendo que no nos pararán, y no nos rendiremos aunque nos amenacen o nos pongan en la cárcel [...] Volveré, porque ganaremos", ha dicho el presidente de ERC desde la cárcel de Soto del Real.