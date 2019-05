De mayor quiero mandar en la capital

A los ocho años, José Luis Martínez Almeida se dirige con su madre al parque de atracciones de Madrid. La emoción que siente, traducida en una inmensa sonrisa de oreja a oreja, no tiene nada que ver con los tiovivos, montañas rusas o trenes de la bruja de la instalación. Van a un mitin de Alianza Popular. Interviene Jorge Verstrynge, hoy vinculado a Podemos. Y el niño Almeida cierra la jornada estrechando la mano del político como quien saluda a una estrella del rock. Entonces, cuenta ahora, su destino queda sellado. Más de 30 años después, Almeida optará en las elecciones del 26 de mayo a lograr la alcaldía de Madrid con el PP, y en el camino a la cita con las urnas se medirá mañana en un debate organizado por EL PAÍS y la cadena Ser con los principales aspirantes: Manuela Carmena (Más Madrid), José Vicente Pepu Hernández (PSOE), Begoña Villacís (Ciudadanos), Javier Ortega Smith (Vox) y Carlos Sánchez Mato (Madrid en Pie Municipalista). [Todos los detalles sobre el debate]

Retransmisión en directo por La Ser y la web de EL PAÍS Manuela Carmena (Más Madrid), José Luis Martínez Almeida (PP), José Vicente Pepu Hernández (PSOE), Begoña Villacís (Ciudadanos), Carlos Sánchez Mato (Madrid en Pie Municipalista) y Javier Ortega Smith (Vox) están citados mañana en la sede del Colegio oficial de arquitectos de Madrid (COAM) para debatir sobre sus proyectos para la capital. La cita tiene un carácter decisivo. Las recientes elecciones generales muestran tanto que el bloque de los partidos de derechas parte con ventaja como que el de izquierdas tiene margen para mejorar sus resultados, gracias al crecimiento del PSOE. El cara a cara, organizado por EL PAÍS y la cadena Ser, tendrá lugar entre las 12.30 y las 14.00 horas y será retransmitido en directo por la web del diario y por la radio. El diálogo entre los aspirantes al gobierno capitalino contará con los siguientes bloques: vivienda y turistificación, urbanismo, movilidad y transporte, limpieza, impuestos y deuda y pactos electorales. El encuentro, que podrá seguirse en redes sociales con el hashtag #DebateMadrid26M, estará moderado por los periodistas Javier Casal, director de Contenidos de SER Madrid, y Lucía González, jefa de la sección de Madrid de EL PAÍS. El lunes día 20, también de 12.30 a 14.00 horas, serán los candidatos a la presidencia de la Comunidad los que dialogarán sobre sus propuestas para la región.

Primavera de 1983. Parque de atracciones. Coalición Popular abre las instalaciones a las familias madrileñas a cambio de pagar entre siete y nueve millones de pesetas a los propietarios —entre 42.000 y 54.000 euros al cambio actual—, según la hemeroteca. Bajo el lema Ríe Madrid, asisten varias decenas de miles de personas, colapsa el aparcamiento y se forman larguísimas colas frente a las atracciones. Almeida no lo sabe, pero un niño que va a ser su contrincante 30 años después, y que está en sus antípodas ideológicas, también escucha a Verstrynge.

“Salí espeluznado, y me fui a lo contrario de lo que proponía Alianza Popular”, dice Carlos Sánchez Mato, el candidato de Madrid en Pie Municipalista, que entonces tenía 13 años. “Mi primer recuerdo político es una manifestación en mi barrio de Aluche con motivo de la detención de Jesús Cubillo, el párroco, por dejar que en la parroquia se reuniera el PCE, todavía ilegalizado. Creo que tenía cinco años”, sigue el candidato, nacido en 1970. “Las parroquias obreras de Madrid fueron lugar de asilo sindical y político, y mi origen político viene de ahí, como cristiano de base”, añade. “Yo siempre estuve muy interesado por lo que ocurría a mi alrededor, devoraba aquellos primeros ejemplares de EL PAÍS, y me impliqué en política desde que era un chiquillo”, recuerda. “Llevo en ella desde que tengo uso de razón, aunque solo fuera en listas a partir de las municipales de 2015”, continúa el edil. Y remata: “Si Izquierda Unida [entonces capitaneada por otra directiva] no hubiera estado mirando para otro lado durante el 15 M, dándole la espalda a los que se reunían en las plazas, gente como yo no habríamos pasado al primer plano de la política”.

El cara a cara entre los principales candidatos municipales no mide solo a políticos que quieren gobernar la capital de España. Enfrenta a personas que han hecho de la política el centro de su vida. Sin embargo, no todos descubrieron su vocación al mismo tiempo, ni dieron el paso de apuntar su nombre en una lista electoral a la misma edad. De los ocho años de Almeida a los 60 con los que Pepu Hernández dio el salto a la política profesional, las seis biografías de los aspirantes resumen los diversos caminos por los que han llegado los candidatos a la lucha por el bastón de mando de la capital.

“En las elecciones del 86 tenía 8 años y por primera vez fui consciente de lo que eran unas elecciones, recuerdo que había mucho más clima electoral del que se percibe ahora, diría que era un clima casi festivo”, explica Villacís (Madrid, 1977), que se ha consolidado como uno de los referentes de la política madrileña tras debutar en las listas municipales de Ciudadanos en 2015. “La política estaba en boca de todos y, en comparación con estos últimos años, diría que la sensación era más la de esperanza que la de cierto hastío”, continúa la candidata sobre aquellos comicios generales en los que Felipe González (PSOE) revalidó su mayoría absoluta. “Deberíamos trabajar todos para recuperar esa España”, remata Villacís, que en la cita con las urnas de mayo espera aprovechar el viento a favor del tirón de las siglas de su partido, el primero de derechas en la región y el segundo en la capital según los resultados de las elecciones generales del 28 de abril.

El caso de Pepu Hernández es distinto: le toca reflotar al PSOE capitalino, y su salto a la arena electoral ha sido más tardío. No obstante, aunque el baloncesto haya sido su profesión, la política, como los periódicos, le ha acompañado allí donde ha ido, incluyendo aquellos tres años como estudiante de periodismo, o su beca en la Ser.

Hernández empezó a entrenar con 15 años. Dirigió al Estudiantes. Fue campeón del mundo con España en 2006. Niño sin talento atlético, pero que devoraba información, no dio el paso a la política hasta este mismo enero, cuando le convenció Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. Tiene 61 años. “Independiente, pero no indiferente”, fue siempre su sello de identidad en la materia.

Apasionado por definición, en las concentraciones y los viajes de sus equipos, el exseleccionador siempre fue el primero en abrir las conversaciones sobre los temas de actualidad con sus jugadores: Alfonso Reyes, Rafa Vecina, Nacho Azofra...

“Se generaban debates en los viajes, de cultura, de política, de religión. Y Pepu entraba siempre ahí de los primeros. De lo que menos hablábamos era de baloncesto”, recuerda Pablo Martínez, exbase del Estudiantes y pupilo del extécnico. “Nos vendrían bien menos gritos”, dice justo antes del debate Hernández, empeñado como está en tender puentes en la política madrileña, partida entre el bloque de izquierdas y el de derechas.

Fuerzas especiales

En este último se inscribe, Ortega Smith (Vox, 50 años), hijo de padre español y madre argentina. Siempre tuvo la política y el derecho presentes en su casa. Su abuelo fue letrado mayor del Ayuntamiento de Madrid. Con 24 años, en 1994, ya participó en las listas para las elecciones europeas de Foro, una plataforma impulsada por Eduardo Punset. Y en 2015, lejana ya su época como miembro de los grupos de operaciones especiales del ejército, ya fue candidato a la alcaldía de Madrid, sin que su partido obtuviera representación en el consistorio.

Esas elecciones las ganó el PP, aunque acabó gobernando Carmena (Más Madrid, 75 años). La exjuez creció en la Dehesa de la Villa, estudió en las Damas Negras, cursó derecho — “No había universidades privadas ni másters”, recuerda— y dedicó toda su vida profesional al derecho. Nacida en 1944, los recuerdos de su niñez son en blanco y negro, tienen que ver en gran parte con la Gran Vía de la capital y giran alrededor de la tienda que allí tenía su padre, según contó en una entrevista con este diario: “Yo era pequeñaja, pero me acuerdo mucho de ir a la tienda. Me encantaba”.

Aunque no entró en la política institucional hasta 2015, cuando le convencieron para encabezar el proyecto de Ahora Madrid en la capital, la trayectoria profesional de Carmena siempre estuvo vinculada a la defensa de los derechos de los trabajadores. Abogada laboralista, junto con otros compañeros fundó un despacho en la calle Atocha. Fueron víctimas de un atentado fascista en el que murieron asesinados cinco de sus colegas. Militó en el Partido Comunista. Llegó a ir en el número 23 de sus listas en las elecciones del 1977. Lo dejó cuando decidió hacer las oposiciones a juez.

Ahora, tras cuatro años al frente de la capital de España, la alcaldesa saliente busca la reelección. Para el resto, es la rival a batir. Y el primer capítulo de ese pulso entre intereses contrapuestos se vive mañana: EL PAÍS y la cadena Ser organizan un cara a cara decisivo para las elecciones municipales del 26 de mayo.

