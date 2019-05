El reto de Vox descoloca al PP

Ignacio Aguado está convencido de haber encontrado a Neo, el hombre que derrotó a Matrix. Su equipo usa ese simil cinematográfico para explicar por qué se decidió a fichar a Ángel Garrido, expresidente regional con el PP, para las listas autonómicas de Ciudadanos. “Tiene el ego controlado, conoce las tripas de la administración, ha escenificado el hundimiento del PP, y conoce cómo harán ellos la campaña, que es como haber visto Matrix por dentro”, cuentan. Eso, sin embargo, no prepara a Garrido para el frio recibimiento que le dan sus excompañeros en la recepción del Dos de Mayo.

Pablo Casado, el líder del PP, no le saluda cuando se cruzan en la primera fila del acto, y habla de él y de Ciudadanos sin mencionarles —“el transfuguismo nunca ha sido algo que respetaran ni la sociedad española, ni los medios de comunicación ni los partidos políticos. Alentar a que miembros de otros partidos se pasen en mitad de la campaña al tuyo da buena medida de la regeneración falsa que has intentado enarbolar (...) Pedimos juego limpio”—. Los consejeros del gobierno regional, muchos de ellos parte de su equipo, le evitan mayoritariamente. Y solo Pedro Rollán, el presidente en funciones, explicita un saludo.

“Que los líderes de una formación insulten a alguien que ha dado 28 años de su vida por ella, cuando no me he ido por buscar un puesto, cuando todo lo contrario, me he ido en teoría a algo que estaba por debajo de lo que ya tenía asegurado… eso no les va a ayudar a recuperar el voto”, se queja Garrido cuando llega al la Real Casa de Correos, donde se reúnen algunas de las personas que en los últimos días le han definido como “un traidor” que ha actuado “por venganza”. “A las personas hay que dejarlas que estén donde quieran estar, a las que trabajan en los partidos, a los militantes y a los votantes”, reflexiona. “Un respeto a los votantes, no vaya a ser que estos cambios de algunos de ultima hora, perdiendo el respeto a algunas formaciones, no les vaya nada bien”.

La presencia de Garrido provoca reacciones encontradas.

“Ha sido una jornada amena, aunque algunos se hayan empeñado en lo contrario”, dice un dirigente del PP.

“El PP es el Titanic, y se empeña en que la orquesta siga tocando. ¿Qué querían? ¿Que Garrido fuera a un equipo perdedor?”, contrapone uno de Ciudadanos.