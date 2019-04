Carmena y Errejón quedan excluidos del reparto de publicidad electoral en medios públicos

Manuela Carmena e Íñigo Errejón, los candidatos de Más Madrid al Ayuntamiento de la capital y a la Comunidad de Madrid, respectivamente, quedan excluidos del reparto de los tiempos de publicidad electoral en medios públicos, según ha acordado la Junta Electoral Central (JEC), informa Anabel Díez. Pese a que Carmena es alcaldesa de Madrid, la formación con la que concurre es de nueva creación y la doctrina de la Junta Electoral le prohíbe participar en espacios televisivos públicos en igualda de condiciones que partidos que ya tienen representación. La formación no ha recibido todavía la resolución de la Junta -que tampoco la ha hecho pública todavía-, pero tiene previsto recurrirla.

Más Madrid se dirigió a la Junta Electoral Provincial de Madrid para consultar si la formación tenía derecho al tiempo gratuito de propaganda electoral previsto en la ley autonómica. Señalaba, según el texto al que ha tenido acceso este diario, que así debía ser puesto que, aunque 12 diputados autonómicos y 12 concejales concurren en una lista diferente con la que se presentaron en 2015, son representantes en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento, incluyendo a la alcaldesa.

La Junta Electoral de Madrid respondió el 22 de abril al escrito de Más Madrid y a una consulta similar realizada por teléfono por Telemadrid, según el acuerdo de esta instancia a la que ha tenido acceso este diario. La Central le da la razón a la provincial, de acuerdo con la doctrina sobre los partidos de nueva creación.

Como recuerda la junta electoral, "de acuerdo con la doctrina sentada por el acuerdo de 15 de marzo de 1999, los partidos de nueva creación tienen legalmente el tratamiento previsto para las entidades políticas que no concurrieron a las anteriores elecciones equivalentes".

La paradoja es que Carmena sí tiene representación y es de hecho la principal autoridad del Ayuntamiento de Madrid. El partido instrumental con el que resultó elegida en 2015 fue sin embargo Ahora Madrid, y no Más Madrid, la nueva formación con la que se presenta en esta ocasión. En el caso de Errejón, el candidato no ocupa ningún cargo institucional en la Comunidad de Madrid que aspira a presidir, aunque todavía es oficialmente miembro de Podemos, aunque no concurrirá con ellos a las elecciones.

Ante la decisión de la JEC, que es firme, cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Fuentes de la formación aseguran que su equipo jurídico recurrirá.

