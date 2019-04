La Valedora aplaza su renuncia pese a confirmarse que enchufó a la hermana de un cargo de Feijóo

La Valedora do Pobo, Milagros Otero, en 2018.

Milagros Otero, la catedrática de Filosofía del Derecho que ejerce de Valedora do Pobo desde 2015 con la encomienda de defender los derechos de los gallegos ante los abusos de la Administración, ha puesto su cargo a disposición del Parlamento autonómico después de enchufar en la institución a María Puy Fraga, hermana del portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, y sobrina del expresidente de la Xunta Manuel Fraga. Lo ha hecho a través de una carta y después de que el Tribunal Supremo confirmara que incurrió en "desvío de poder" para que le dieran el puesto de forma "arbitraria" a quien es, además, hija de un catedrático de Derecho del que la Valedora se declara "discípula". Pero pone una condición: dejará el cargo solo cuando los partidos políticos acuerden el nombre de su sustituto, que debe contar con el apoyo de una mayoría de tres quintos.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha aplaudido el movimiento de la Valedora do Pobo, quien ha llegado a justificar el aplazamiento de su renuncia para "garantizar a la ciudadanía que sus quejas seguirán siendo tramitadas con normalidad". El líder del PP gallego ha defendido también el comportamiento de Otero en la adjudicación de la plaza de jefa de servicio de personal a la hermana del portavoz parlamentario de su partido. Feijóo esgrime que ella “no firmó la convocatoria", aunque el fallo que acaba de confirmar el Supremo concluye que la Valedora sí intercedió, pese a apartarse formalmente del procedimiento alegando una "fuerte vinculación profesional" con el padre de Puy Fraga. Según detalla la sentencia, Otero ordenó, por ejemplo, incluir entre los méritos a valorar en la selección la formación en prevención de riesgos laborales, materia en la que la beneficiada tenía un curso.

Mientras el presidente del Parlamento, el popular Miguel Santalices, califica de "sensato" el aplazamiento de la dimisión de la Valedora, En Marea y BNG lo censuran abiertamente. "En lugar de dimitir, pone su cargo a disposición de Núñez Feijóo y de su mayoría parlamentaria”, critica Luís Villares, portavoz de En Marea, quien considera que "al frente de la institución que está al servicio de los derechos de la ciudadanía no puede estar ni un minuto más una persona que los vulneró". "En democracia no puede haber sitio para el enchufismo, la corrupción y la colocación de los amigos, aunque sean los sobrinos de Manuel Fraga o las hermanas de los portavoces parlamentarios del PP”, ha afirmado.

La viceportavoz del PSdeG-PSOE en el Parlamento gallego, Patricia Vilán, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha expresado su confianza en que "en dos o tres meses" haya acuerdo en la Cámara para nombrar un nuevo Valedor. Vilán ha exigido a Otero que, mientras tanto, "deje de representar a la institución y simplemente haga labores de gestión como si se tratara de un gobierno en funciones". "No puede a partir de ahora pretender representar a la institución del Valedor do Pobo, porque no tiene la confianza de la Cámara para seguir haciéndolo", ha añadido.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, considera "impresentable" la "dimisión en diferido al estilo Bárcenas" de la Valedora: "No es de recibo es que sigan enturbiando una institución para salvarle la cara a una persona que funciona como militante del PP".