El Doctor Music Festival morderá el asfalto de Montmeló

El Doctor Music Festival se celebrará en el Circuit de Catalunya, en Montmeló (Barcelona), como avanzó este diario el pasado 27 de marzo y ha confirmado este martes el fundador de Doctor Music, Neo Sala. La organización se ha visto obligada a buscar una alternativa a Escalarre, en la Vall d'Aneu de Lleida, tras el informe desfavorable de la Agencia Catalana del Agua (ACA), que alertaba sobre el posible riesgo de inundaciones en la zona del Pallars Sobirà en la que estaba previsto celebrarlo. "Han hecho una interpretación exagerada de la situación", según Sala. Para él, los riesgos no son tales: "Nunca se ha inundado. En todo caso se encharcaría", ha asegurado. También, que si la normativa se aplicara igual en otros sitios "no se podría celebrar el Aplec de Lleida".

Sala que no ha aceptado crítica alguna por el anuncio de la vuelta del festival hace tres años, sin tener garantías de que se pudiera celebrar, aseguró que "hace 20 años se celebró y no hubo problemas", sin tener en cuenta que la legislación ha cambiado en dos décadas. Ante la resolución del ACA, después de asegurar que se siente próximo a "los planteamientos ecologistas", ha dicho que había "ecologistas, ecoloportunitas y ecolojetas. Yo no sé en que categoría situaría a Vázquez", en relación a Joan Vázquez, secretario general de IPCENA (Institució de Ponent per a la Conservació i l’Estudi de l’Entorn Natural) que aseguró hace unos días que “los riesgos no son elevados, pero recuerdo que la tragedia de Biescas tuvo lugar en agosto, y con el cambio climático nadie puede garantizar que no se produzcan tormentas repentinas”.

Sala, alma mater del festival y fundador de la productora Doctor Music, alabó la nueva ubicación del festival: "Montmeló está muy bien comunicado, con una estación de tren a diez minutos andando y cerca de Barcelona". También anunció que habrá cambios en las tarifas de las entradas "por el ahorro en infraestructura". Así dijo que el abono de un día (que no se había puesto a la venta todavía) sería de 62 euros, el de dos días, se rebajaría a 120 y el de tres se mantendría en 170 euros. Unas entradas que ya se pueden adquirir en la página web del festival. "Todos el mundo podrá solicitar la devolución del dinero o de la diferencia en nuestra página", dijo.

Con el cambio se mantiene el grueso del cartel anunciado, donde no faltarán The Strokes, Parquet Courts (que pasa al día 12), The Smashing Pumpkins (pasa al domingo 14), Rosalía (se mantiene el sábado 13) y The Chemical Brothers (el domingo 14), entre otros muchos. No participarán, según Sala, Chris Robinson Brotherhood, al no ser posible cambiar de jornada. Entre las novedades anunciadas este martes en el cartel: Johnny Marr, Texas, La Iaia y El Petit de cal Eril en un cartel que ya cuenta con The Strokes, Rosalía, Sopa de Cabra, Underworld, King Crimson y The Good The Bad and The Queen, entre otros.