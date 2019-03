Laura Borràs pasa el testigo a Mariàngela Vilallonga, quinta consejera de Cultura en tres años

Sin experiencia política, pero con el respaldo que le dan 44 años de docencia de latín en la universidad, y con “plena conciencia de que no podía decir que no a servir a Cataluña”. Así se ha presentado la mañana del lunes Mariàngela Vilallonga (Girona, 1952) en el Departamento de Cultura tras la toma de posesión en el cargo al que llega de la mano de Laura Borràs, que da el salto a la política española al presentarse en las listas de Junts per Catalunya en las elecciones del 28 de abril.

Vilallonga es la quinta consejera de Cultura en tan solo tres años, tras Ferran Mascarell (diciembre 2010 - enero de 2016), Santi Vila (enero 2016 - julio 2017), Lluís Puig (julio-octubre 2017) y Laura Borràs (mayo 2018 - marzo 2019). “La universidad y las generaciones de estudiantes me han enseñado que la constancia y la voluntad mueven montañas; que querer es poder”, han sido unas de sus primeras palabras, tras ocupar su despacho del Palau Marc. Llega Vilallonga con mucha incertidumbre bajo el brazo sobre el tiempo que estará en el cargo, pendiente de asuntos como la posible convocatoria de autonómicas si Torra no saca adelante los presupuestos 2019 (después de dos prórrogas), o su inhabilitación tras negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios oficiales.

Quim Torra con las nuevas consejeras de Presidencia, Merixell Budó (2d), que sustituye a Elsa Artadi (d); y de Cultura, Mariàngela Vilallonga (2i), que sustituye a Laura Borràs (i), tras su toma de posesión. Carles Ribas

Tras tomar posesión en la Generalitat, junto con Meritxell Budó, como consejera de la Presidencia en sustitución de Elsa Artadi (número dos en las listas a la alcaldía de Barcelona), Borràs y Vilallonga han comparecido ante los medios para oficializar el relevo. “Defenderé el papel de la cultura como factor de cohesión social”, ha leído la nueva responsable cultural, seguido de pronunciamientos como: “la firmeza y la convicción combinada con la suavidad en las formas pueden acabar construyendo aquello que nos propongamos”.

La también vicepresidenta del Institut d’Estudis Catalans desde 2017 y, desde 2015, vocal de la Institución de las Lletres Catalanes (entidad que presidía Borràs cuando fue nombrada consejera), ha indicado que tendría en cuenta todos los ámbitos de la cultura y su compromiso con las “personas, con la tierra y con la lengua”. Y ha explicado: “con las personas, con su derecho a expresarse libremente y con su derecho a convivir y dialogar con la paz. Con la tierra, con nuestro deber de legarla en buenas condiciones a nuestros hijos, y en nuestro derecho a vivir con la lengua como eje central”.

Para ella, la lengua “alma de un país”, “es un punto de encuentro y entendimiento, útil y herramienta de nuestra aportación al conjunto del mundo”; una lengua “que convive con muchas otras lenguas y se enriquece con ellas y no quiere competir con ninguna”. Vilallonga se ha comprometido en “hacer todo lo que esté en sus manos para que Cataluña vaya hacia adelante en todos los ámbitos de la cultura, desde el cine a los libros, de las bibliotecas al teatro, y de los museos a las fiestas populares, dándole a la cultura el papel de “cohesionadora social”.

Borràs, antes de despedirse y dar las gracias por el buen trato de “casi todos los periodistas”, ha recordado su paso de nueve meses “el tiempo que necesitamos para que se geste una nueva vida a la cultura de este país. La criatura la tenemos”, un mensaje que ya ha repetido en las últimas semanas.

El relevo al mando de cultura ya era perceptible este lunes en pequeños detalles. Borràs, durante su mandato, hizo imprimir tarjetas de colores con frases de escritores y creadores con las que trufa sus discursos, (Quim Torra sacó durante la toma de posesión un par de ellas). Hasta ahora, uno de estos expositores con la tarjetas estaba en el despacho de la consejera. Desde este lunes está fuera en una de las salas donde abundan las publicaciones culturales gratuitas. No obstante, el espíritu de Borràs seguirá en el departamento: "La he instituido como mi ángel de la guarda", dijo Vilallonga. Borràs no desaprovechó su despedida para lanzar una de sus frases: "La verdadera generosidad con el futuro es darlo todo en el presente” de Albert Camus. “Me voy al menos sabiendo que esta parte la tengo conseguida, que lo he dado todo en el presente, y lo continuaré dando donde sea”.