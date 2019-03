Desahucian a una familia de la casa del director de asuntos taurinos

Iván y Vanessa viven una pesadilla. Hace dos meses que fueron desahuciados de una vivienda alquilada en la céntrica calle Postas de San Sebastián de los Reyes. Un inmueble del que es copropietario el antiguo alcalde, Antonio Manuel Fernández (PP), ahora director de asuntos taurinos de la Comunidad de Madrid. Los 1.000 euros que gana Iván compaginando dos trabajos resultaron insuficientes para abonar el alquiler. “Era pagar o comer”, se sincera la pareja, que reclama un alquiler social para evitar que sus cuatro hijos, entre dos y nueve años, acaben en un centro de acogida. El Ayuntamiento, gobernado por PSOE y Ganemos Sanse, explica que les ayuda pagando una pensión, aunque no precisa detalles amparándose en la ley de protección de datos.

La mujer desahuciada, de 38 años, afirma que los niños durmieron en casa de su madre y en la vivienda de una tía de su marido varias semanas. Durante ese tiempo, la pareja pernoctó en el piso de unos amigos, aunque reconoce que toda la familia pasó dos noches en un trastero. “No hacíamos vida allí, solo dormíamos. Después decidimos ir a las urgencias del Hospital Reina Sofía para evitar que me quitaran la custodia de los niños”, se sincera Vanessa. Indica que el Ayuntamiento les pagó un hostal durante una semana en febrero y otra semana y media en marzo. Al trascender su situación, el Consistorio, que carece de un parque de viviendas públicas, ha vuelto a pagarles un hostal. Duermen en él desde la noche del jueves, pero tendrán que abandonarlo el lunes a mediodía. Ese día regresarán a la casilla de salida, ya que no tienen a dónde ir y tampoco cuentan con recursos suficientes para abonar un alquiler.

“Pedimos una casa que podamos pagar, no una mansión”, señala la pareja. Explican que no pagaron el alquiler durante cinco meses, lo que elevó la deuda a 2.750 euros (550 cada mensualidad). Fernández sostiene que los impagos se sucedieron durante un año y que alcanzaban los 6.600 euros, tal y como refleja una reclamación judicial para iniciar los trámites de desahucios fechada el 18 de julio del año pasado. Los motivos de la demanda fueron los impagos, pero también la tenencia de animales y la finalización del contrato de arrendamiento que el padre de Fernández, ya fallecido, firmó por cinco años el 27 de noviembre de 2013 con la madre de Iván para que esta usara el piso “como vivienda habitual y permanente”. No sucedió así y fue la familia de su hijo quien termino disfrutándolo.

60 alzamientos cada año

El alzamiento estaba previsto inicialmente para el 17 de septiembre del año pasado, pero los inquilinos solicitaron un aplazamiento y se le concedió. El desahucio se produjo el 17 de enero. Fernández, alcalde de San Sebastián de los Reyes entre 2007 y 2015, argumenta que “un desahucio nunca es agradable”, pero que no tuvo más remedio que solicitarlo porque su madre, de 84 años, cobra una pensión baja, de unos 400 euros, y sobrevive gracias a los cuatro inmuebles que alquila, entre ellos el de la calle Postas. El antiguo regidor es copropietario al 50%, aunque el usufructo lo goza su madre. Fernández rechaza que exista una campaña política en su contra, y menos que venga orquestada desde las filas del PP de San Sebastián, que se ha mostrado muy beligerante con la situación de Iván y Vanessa por “razones humanitarias”.

Rafael García, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Sanse (PAH), sostiene que en esta localidad de 90.000 habitantes al norte de la región se ejecutan una media de 60 desahucios cada año. Afirma que no conocía a la pareja, que nunca había solicitado ayuda a su organización. El PP de San Sebastián defiende que bastaría realizar una modificación de crédito para paliar su situación. Al no existir presupuesto (prorrogado desde 2016), este es el único instrumento para aprobar partidas no contempladas. Además, denuncia que “si no es por la presión vecinal, el Ayuntamiento no hubiese dado ninguna solución a esta familia”.

“Las personas en riesgo de exclusión no pueden ser manipuladas por intereses políticos”, ha subrayado Pedro Lorente, coordinador de Alcaldía en San Sebastián. Y ha añadido: “En esta ciudad atendemos a todas las familias que lo necesitan”. Este viernes, Vanessa, desesperada por su situación, escribía en redes sociales: “No se trata de política ni de partidos, sino de caridad humana”.

