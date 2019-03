Un programa de televisión sobre fenómenos paranormales en una Barcelona que se agrieta, sembrada de agujeros que conducen a una realidad paralela. Todo parece igual, salvo por un detalle: sus habitantes se han transformado en personajes de cine como Walt Disney; o de la música como David Bowie; o de televisión con toda la tripulación de Vacaciones en el mar o con unos mossos d'esquadra con cara de Starsky y Hutch que no conducen el legendario Ford Torino de la serie de los años setenta, sino un tuneado Seat con la raya blanca en el lateral. “Es la iconografía que conozco y la utilizo como elemento literario y hay transformismo porque es la esencia de la literatura”, desgrana, como un torrente, el escritor Javier Pérez Andújar, que acaba de publicar la novela La noche fenomenal (Anagrama).

Un libro que, además, abre una nueva etapa del escritor decidido a explorar en el género de ficción “por lo menos una década" —y de la mano de Anagrama— y dejar atrás una de sus señas de identidad, la crónica periodística y el ensayo de Paseos con mi madre o Milagro en Barcelona, entre otras. Pérez Andújar, colaborador de este diario, ha sido cronista de ciudad —fue reconocido con el Premio Ciutat de Barcelona por sus crónicas— y parlamentario en los últimos años. “Veía que me estaba metiendo en un callejón sin salida, el del realismo. Ya casi que solo me quedaba la autobiografía y tampoco era plan”, bromea.

No es la primera novela de Pérez Andújar. En 2007 publicó Los príncipes valientes, pero La noche fenomenal parte del convencimiento del escritor de que toca un cambio de registro, y lo hace a partir de algo que le gusta mucho, la ciencia ficción: “De niño, el primer libro que me compré con mi dinero fue El triángulo mortal de las Bermudas, de Alejandro Vignati. Y en la tele uno de mis programas favoritos era el de Fernando Jiménez del Oso”, apunta para añadir que parte de su biblioteca es de ciencia ficción.

El resultado de ese giro es un relato con un punto de locura, desenfreno y, cómo no, melancolía —casi consustancial a Pérez Andújar— que se apoya en personajes a los que quiere y le han acompañado buena parte de su vida. Él mismo es uno de los protagonistas de la aventura de un equipo de amigos que tienen el programa de televisión, La noche fenomenal, sobre fenómenos paranormales. Aparecen periodistas, como Emilio Manzano, director del programa de televisión Saló de lectura, del que Pérez Andújar fue colaborador y del que es amigo, o el editor y librero fallecido José Batlló —la librería Taifa de Gràcia, en Barcelona, casi fue su verdadero hogar hasta que falleció en 2016—o el escritor de bolsilibros Juan Gallardo —que firmaba con el pseudónimo Curtis Garland— y que en La noche fenomenal es Carl Malone o la cantante de rock Tina Gil que es la musa Isis en su relato. Los escenarios de sus páginas lo han sido de la vida del novelista que confiesa que se siente cómodo con su universo de Barcelona y Sant Adrià del Besòs: “francamente no me veo escribiendo de un entorno que no conozca”.

La novela quiere ser un homenaje a los libros y a la literatura, y es en las conversaciones de sus personajes —a veces, puro disparate, mientras entran y salen de oquedades misteriosas — donde el autor toca lo que le interesa más: la literatura, la cultura y la política. En uno de los diálogos se refiere, por ejemplo, a “gentes, músicos, pintores o literatos de las artes antiguas que ven cómo su mundo va a desaparecer para siempre”. “No puedo evitar las reflexiones personales y es verdad que pienso que la cultura, tal como se ha entendido en los últimos siglos y la hemos conocido, está tocada a desaparecer en un mundo que solo habla de Netflix o Filmin”, afirma. Crítico contra el capitalismo —”ahora en política han empezado a hablar de los de arriba y de los de abajo en vez de derecha e izquierda. Eso muestra que hemos vuelto a la cueva”, dice uno de sus personajes—, también hace sátira del panorama laboral: “Los sindicalistas se están convirtiendo en reliquias de la canción protesta”.