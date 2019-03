El Ayuntamiento abre la puerta a replicar Madrid Central en otras zonas de la capital

El Ayuntamiento está muy satisfecho con los resultados que está obteniendo Madrid Central y no descarta llevar ese modelo a otras zonas de la capital. “El trabajo para reducir la circulación de vehículos contaminantes es una obligación impuesta por la Unión Europea. El modelo de Madrid Central puede replicarse en otras zonas de Madrid. Más adelante expondremos nuestro programa electoral”, ha explicado la concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, en el Observatorio de infraestructuras para la movilidad en Madrid, organizado por EL PAÍS, la cadena SER y Cinco Días. [Guía para resolver las dudas de Madrid Central]

La responsable de Movilidad en el Consistorio de la capital ha participado en el debate Cómo se debe mover Madrid hacia el futuro: problemas capitales y posibles soluciones, junto a los líderes de los demás partidos municipales. La medida estrella del Ejecutivo de Manuela Carmena ha sido la gran protagonista del diálogo. Así, Sabanés ha explicado que “el nivel de cumplimiento de Madrid Central ya era alto antes de las multas”, que entraron en vigor el pasado sábado, y ha recordado que esta zona de bajas emisiones “es una respuesta a los requerimientos de la UE, con un modelo desarrollado por la Universidad Politécnica de Madrid”. “Los madrileños tienen claro que hay que tomar medidas, hay que tomarlas ya. Madrid Central es importante, pero esta ciudad necesita un nuevo acuerdo verde”, ha añadido.

Para Purificación Causapié, portavoz del PSOE en el Consistorio, “el problema que ha tenido Madrid Central es que llegamos tarde a ponerlo en marcha, porque nos acercamos a un momento electoral y el debate está teñido de esta cuestión”. En cualquier caso, los socialistas hacen “una valoración positiva de Madrid Central” y apuestan también por ampliarlo a otras zonas de la capital.

El portavoz del PP municipal, Íñigo Henríquez de Luna, ha respondido que su grupo “está de acuerdo en el objetivo de mejorar la calidad del aire, pero no en la forma en la que se está haciendo”. “El Ayuntamiento de Madrid ha impuesto un modelo exprés que no llevaban en el programa electoral y que está generando muchos damnificados. Por ejemplo, no se avisa de las plazas en parkings vacíos en los paneles informativos y si vas a un aparcamiento lleno te multan”, ha señalado.

La líder municipal de Ciudadanos, Begoña Villacís, no ha planteado la eliminación de Madrid Central, pero sí revisarlo. “Hay que estudiar lo que ha funcionado y cambiar lo que no funciona. Eso exige alejarse de planteamientos maximalistas”, ha explicado. En su opinión, “el tráfico que pasa por Madrid Central es solo el 1,2% de todo el tráfico de Madrid. La mayor parte de los madrileños residen en los distritos periféricos, y el tráfico en esos distritos ha aumentado. Madrid Central no es la solución a la contaminación".

La encuesta Hábitos y actitudes del transporte en el Área Metropolitana de Madrid, que se ha presentado durante el Observatorio de infraestructuras para la movilidad, analiza cómo se mueve la ciudadanía en la capital y su zona de influencia y concluye que siete de cada 100 madrileños no usa nunca el transporte público.

