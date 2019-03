Un sector de la CUP y exmiembros de Podem pactan la coalición Front Republicà para el 28-A

Poble Lliure, Pirates de Catalunya (dos de los movimientos integrados en la CUP) y Som Alternativa (la plataforma creada por el exlíder de Podem Catalunya, Albano Dante-Fachin) han registrado este viernes la coalición Front Republicà (Frente Republicano) para concurrir en las elecciones generales del próximo 28 de abril. Su principal línea de acción será, según han anunciado, el "bloqueo" del Congreso de los Diputados hasta que se reconozca el derecho a la autodeterminación de Cataluña y se acabe con "la represión", que ejemplifican en el encarcelamiento de los líderes independentistas y la imputación de alcaldes y cargos políticos por la celebración del referéndum.

Aunque los tres partidos aseguran que en sus filas hay independentistas y soberanistas, las tres vías de acción principales de la coalición serán: la lucha por la independencia y la construcción de la República catalana, el rechazo frontal a la monarquía y la denuncia de lo que consideran "carácter autoritario del Estado español". "El régimen del 78 está más vivo que nunca y hay que combatirlo, y la monarquía es uno de los pilares de este régimen", ha subrayado Fachin.

La coalición considera que el Gobierno central ha sometido a Cataluña a un "chantaje". "Nos han dicho que nos teníamos que tragar los presos y la represión y que debíamos renunciar a la autodeterminación porque si no vendría la derecha del PP y Vox", ha explicado el exlíder de Podem, que ha añadido que plantear la disyuntiva de "votar al menos malo", en referencia a escoger entre PSOE y PP, "es una herencia de 30 años de bipartidismo".

Sobre su futura posición en el Congreso, en caso de que consigan representación, Front Republicà asegura que no dará apoyo a ningún candidato a presidente o a unos presupuestos si no se pone sobre la mesa la solución al conflicto catalán. "La situación de Cataluña no se soluciona aprobando unos presupuestos, se soluciona reconociendo el derecho a la autodeterminación".

La coalición nace con el objetivo de llenar un espacio político que consideran que se ha quedado vacío después de la negativa de la CUP a presentarse a las generales. "Consideramos importante que haya una opción para el voto de ruptura y radicalmente democrático", ha apuntado Guillem Fuster, portavoz de Poble Lliure. Incluso aspiran a que la CUP pida el voto por ellos, aunque primero habrá que esperar a que la CUP decida qué medidas toma, después que Poble Lliure desobedeciera el acuerdo de no presentarse a las generales.

Todavía no se conocen los nombres que formarán la lista -el límite para presentarlos es el 25 de marzo- y tampoco descartan incorporaciones de otros movimientos como Procés Constituent, con el que ya hay conversaciones.