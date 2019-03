Poble Lliure decide concurrir al 28-A y pone a la CUP al límite

El colectivo Poble Lliure, una de las corrientes más importantes de la CUP, ha anunciado esta noche su intención de concurrir a las elecciones generales del 28 de abril impulsando una candidatura que sea una alternativa "real" y "rupturista" frente al discurso reformista e "inviable" que, a su juicio, encarnan Junts per Catalunya y Esquerra. El acuerdo comporta incumplir la decisión que adoptó este domingo el consejo político de los anticapitalistas que por una mayoría cómoda (37 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones) aprobó no participar en las comicios. La CUP ha reaccionado de forma fulminante ante una medida que considera "trascendente" y avisa de que afectará al marco de relaciones establecido hasta ahora entre ambas partes.

En un comunicado, Poble Lliure expresa su voluntad de explorar esa candidatura alternativa pero la CUP ya lo da por hecho. Los militantes del colectivo han hecho un llamamiento a personas y grupos independentistas, republicanos y de izquierdas a sumarse al objetivo de construir una alternativa real que permita un "voto sólido nítidamente republicano y de izquierdas" para avanzar en la ruptura del régimen. "Nosotros apostábamos porque fuera la CUP la que asumiera ese rol. No hay que dejar espacio al reformismo ni al neoautonomismo", afirman recordando las masivas movilizaciones de los últimos meses en favor de la ruptura democrática. Su objetivo, dicen, es aunar el voto que sirva para denunciar el carácter "autoritario" del Estado, que se reconozca el derecho a la autodeterminación, el fin de la "represión y de la ocupación" y la defensa de los derechos sociales.

La CUP no se ha presentado nunca a unas elecciones generales y el domingo ratificó esa postura histórica. De hecho, El consejo político de este domingo apenas duró dos horas y estuvo lejos de las largas reuniones de otras ocasiones. Tras la reunión, la exdiputada Mireia Boya defendió que seguirían aunando esfuerzos para conseguir un buen resultado en las elecciones municipales, que es el ámbito natural donde siempre ha actuado la formación y no fuera de su ámbito geográfico. A lo largo de estos años, la CUP ha sobrellevado la existencia de dos grandes corrientes, Poble Lliure y Endavant, que han mantenido posiciones contrastadas en asuntos capitales como la investidura de Artur Mas o la aprobación de los Presupuestos. Poble Lliure estuvo a favor para que no descarrilara la legislatura y Endavant en contra.

La decisión que tomó el domingo la CUP de no concurrir a los comicios alivió tanto a Esquerra como a los comunes, tradicionales depositarios de los votos de los anticapitalistas en las elecciones generales. El plazo para presentar las coaliciones, y esa es la fórmula con la que Poble Lliue se plantea participar, acaba este viernes.