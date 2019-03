La CUP descarta presentarse a las elecciones generales

La CUP no se presentará a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Así lo decidió ayer el consejo político extraordinario del partido al considerar que no se dan las circunstancias para convertirse en una candidatura “auténticamente rupturista”. La exdiputada, Mireia Boya, declaró que la formación anticapitalista considera que “su acción política prioritaria no pasa por el Congreso de los Diputados”. Boya, que compareció ante los medios para explicar la resolución del consejo político, alegó que en el encuentro se sometió a votación un documento con dos opciones. La primera era favorable a que la CUP concurriera a las generales “con la idea de bloquear el Congreso de los Diputados” y otra contraria a esa estrategia.

El consejo nacional fue fiel a la línea que ha seguido el partido hasta ahora y rechazó por 37 votos en contra, 20 a favor y 4 abstenciones presentarse por primera vez a unas generales. Al no participar en los comicios, el partido aseguró que creará “acciones políticas alternativas” que el consejo político debatirá en una reunión que se celebrará el próximo día 23.

“Continuamos apostando por la ruptura desde abajo y no desde una institución que se encuentra fuera de nuestro ámbito territorial", dice Mireia Boya

Con este rechazo a las generales, que también se produjo hace tres años, los anticapitalistas reivindican su origen municipalista: “Continuamos apostando por construir todas estas listas que nos permitirán realizar la ruptura desde abajo y no desde una institución que se encuentra fuera de nuestro ámbito territorial", apuntó Boya. La política subrayó que el partido sumará todas sus fuerzas para conseguir un buen resultado en la cita con las urnas municipales el próximo 26 de mayo para que los Ayuntamientos dejen de estar bloqueados por las “las fuerzas del 155 y también por ERC y el PDeCat”. Boya aprovechó para hacer un llamamiento a la movilización para la manifestación de este sábado en Madrid en contra del juicio del procés y para “evidenciar” que la sociedad catalana “está presente en las calles”.

La propuesta de participar en las elecciones generales por primera vez en la historia surgió de Poble Lliure, uno de las corrientes que integra el partido y que prima las medidas políticas de carácter identitario. La negativa a concurrir al 28-A alivió a ERC y a los comunes. Las dos formaciones ya hizo un llamamiento al voto cupaire en las anteriores generales. La decisión de la CUP beneficia particularmente a los comunes que temían perder el voto de los anticapitalistas justo depsués de que Joan Josep Nuet y Elisenda Alamany negocien una coalición con ERC.