La CUP decide no presentarse a las elecciones europeas

Las Candidatures d'Unitat Popular (CUP), la formación independentista y anticapitalista que cuenta con cuatro diputados en el Parlament de Cataluña, ha decidido este sábado no presentarse a las elecciones europeas ni formar parte de ninguna candidatura que lo haga. "Entendemos que el proyecto político de la CUP no tiene cabida dentro de las instituciones europeas, máximas representantes del capitalismo, el imperialismo, el racismo institucional y la militarización de las sociedades", ha sentenciado Mireia Boya, miembro del secretariado nacional de la CUP, un partido que no esconde su euroescepticismo.

La CUP afrontaba este sábado una votación para decidir si, por primera vez en su historia, este partido nacido en la política municipal daba el salto a las elecciones europeas. El documento que planteaba que sí debían presentarse a estos comicios, un texto que finalmente ha sido rechazado por mayoría absoluta, defendía que hacerlo podía ayudar a la internacionalización del conflicto catalán. El documento contrario a presentarse a las europeas marcaba como prioridad la agenda municipalista y afirmaba que la Unión Europea "miraba hacia otro lado cuando el Estado vulneraba derechos civiles y políticos" durante el mes de octubre del año pasado.

"La tarea de internacionalización del conflicto sigue siendo una prioridad central en la estrategia política de la CUP ante la represión y la vulneración de los derechos", ha dicho Boya al dar a conocer el resultado de la votación.