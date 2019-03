ERC no aclara si Junqueras priorizará el acta del Congreso o el del Parlamento europeo

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) no ha aclarado este lunes si Oriol Junqueras, cabeza de lista para las elecciones generales y actualmente en prisión preventiva por el juicio del procés, priorizará el acta de diputado que obtendrá al presentarse a las elecciones generales del 28 de abril o si bien lo hará sobre el escaño que logre en las europeas del 25 de mayo. Las dos actas son incompatibles. "Hemos anunciado que se presenta a las elecciones, más adelante explicaremos cómo lo haremos, pero Junqueras no está inhabilitado. Veremos si el Estado sigue impidiendo los derechos de las personas", ha dicho la portavoz de ERC, Marta Vilalta.

Junqueras logró su acta de diputado en el Parlament en las elecciones del 21-D -la Cámara permite que la formalidad se haga por delegación- y la mantiene aunque sus funciones están suspendidas tras ser imputado por un delito de rebelión por el juez Pablo Llarena. El republicano designó sus atribuciones a su compañero Sergi Sabrià que vota ahora por él. Para asumir su acta en el Congreso, deberá en cualquier caso renunciar a su escaño en la Cámara Catalana donde se produciría, esta vez sí, un corrimiento de lista. La ley electoral no impide a los líderes independentistas procesados ser candidatos. Solo veta esa condición a quienes tienen una condena firme o han sido condenados por rebelión. En el caso del Congreso, el artículo 20.3 del Reglamento contempla que para adquirir la plena condición de diputado se debe prometer o jurar la Constitución en la primera sesión a la que asista el futuro parlamentario. En ese caso, debería ser el Tribunal Supremo el que autorizara la salida.

La elección de Junqueras como cabeza de lista y la estrategia en este punto concreto se acabarán de ratificar en el consejo nacional que el partido celebrará este jueves. El presidente de ERC es, según la portavoz del partido, "la mejor herramienta para denunciar la persecución de los derechos". Por ello la formación ha decidido presentar a Junqueras como candidato a "todas las elecciones que haya". Así, además de mantener su escaño en el Parlament, Junqueras se presentará a las generales, en abril, y a las europeas, en mayo. Lo que no es un impedimento a la hora de presentarse, puede serlo cuando toque aceptar el cargo de diputado. Junqueras no podrá tener un escaño en tres parlamentos a la vez, pero el partido todavía no aclara a qué puesto renunciará.

"No tenemos ninguna voluntad de mentir a los electores, y en los próximos días acabaremos de concretar", ha explicado Vilalta. Si Junqueras renuncia a su acta en el Parlament y acepta la del Congreso, los republicanos trasladarían la polémica que ya hubo en la cámara catalana sobre los derechos de un diputado que está en prisión. En el Parlament, su escaño lo ocupa un gran lazo amarillo, y para garantizar los derechos del diputado se designó a Sergi Sabrià, presidente del grupo parlamentario de ERC, para que ejerciese el voto de Junqueras. La misma estrategia la podría tener Junts per Catalunya, que este fin de semana ha confirmado que su cabeza de lista para las generales es el también preso Jordi Sànchez.

En el consejo nacional, en el que se concretará la lista definitiva, se pondrá fin a la duda sobre si ERC continuará con su compromiso de tejer candidaturas "cremallera". Si el primero en la lista es Junqueras, el segundo debería ser una mujer, pero el partido ya ha confirmado que el diputado Gabriel Rufián "será la cara visible". "Tendremos que cuadrar nuestro compromiso con las listas cremallera con el hecho de que queremos que Rufián siga siendo un activo importante", ha dicho Vilalta. También está por ver cómo se definirá la alianza con EH Bildu, partido con el que ERC ha alcanzado un preacuerdo para formar grupo en el Congreso.

Sobre la elección del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como candidato a las europeas, Vilalta ha destacado que "es una buena noticia para el independentismo". "Nos ratifica en lo que siempre hemos dicho, que somos más fuertes si cada opción independentista se presenta por separado, aunque luego busquemos unidad de acción", ha afirmado. Vilalta ha definido a su partido como "la puerta de entrada al independentismo", y ha explicado que todavía no están cerradas las negociaciones con el espacio de los soberanistas de En Comú Podem, después de que la diputada Elisenda Alamany abandonase el grupo.