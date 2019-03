3.323 manifestaciones en un solo año

El salir a la calle y reivindicar algún derecho suele tener una repercusión importante. Los medios de comunicación suelen hacerse eco de las protestas más destacadas y los políticos meten esos temas en sus agendas, sobre todo si tienen un carácter negativo. Así lo mantiene la profesora del departamento de Sociología III (Tendencias Sociales) de la UNED, Verónica Díaz Moreno, que cita como excepción reciente la huelga de 16 días protagonizada por los taxistas iniciada el pasado 21 de enero.

“Se pasaron de frenada. Gran parte de la población se les echó encima porque se deterioró la imagen de Madrid en una feria tan importante como Fitur”, señala Díaz Moreno. “No midieron cuáles iban a ser las consecuencias y se enfrentaron con un presidente regional como Ángel Garrido que no tenía nada que perder porque no iba a repetir como candidato”, afirma la profesora de la UNED. A ello también se unió que Garrido no quería una solución similar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. “Buscaba hacer lo contrario que en Cataluña”, resume Díaz Moreno.