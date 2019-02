Más Madrid celebrará sus primarias entre el 12 y el 18 de marzo

Los equipos de Manuela Carmena e Íñigo Errejón han decidido que el proceso de validación de las listas electorales de Más Madrid arranque este viernes y culmine con una votación entre el 12 y el 18 de marzo, según avanzan a EL PAÍS fuentes de la plataforma. El reglamento de ese proceso interno, cuyos resultados se conocerán el 19 de marzo, se hará público en las próximas horas, sin que a ese anuncio le acompañe hasta el 27 de febrero el de los nombres de los políticos que se sumarán al proyecto común para el Ayuntamiento y la Comunidad. ¿La razón? Que así se amplía el margen para negociar la integración de representantes de distintos partidos y sensibilidades, y también se retrasa el terremoto político que supondrá la inclusión de diputados nacionales y autonómicos de Podemos, a los que el partido de Pablo Iglesias considerará automáticamente como expulsados.

"En el Ayuntamiento Podemos no va a presentarse y por tanto todo es más sencillo y depende básicamente de Manuela Carmena", explica uno de los afectados, que recuerda que Pablo Iglesias decidió no competir contra la alcaldesa. "En la Comunidad no es así y todo será más lento", añade, en referencia a que Podemos sí tiene previsto elaborar su propia lista autonómica, con su propio candidato, para confrontar con Errejón. "En la Comunidad los acuerdos entre las partes van lentas".

Fuentes próximas al proyecto detallan que se ha estudiado un modelo mixto que permitiría a Carmena y Errejón garantizar puestos de salida a sus colaboradores de confianza (por ejemplo, bloqueando los primeros 20 puestos), y que dejaría abierto a cambios a través del voto el orden del resto de integrantes de la lista. En paralelo, se permitiría la posibilidad de que se presenten candidaturas rivales a las de los dos impulsores de Más Madrid, pese a las escasísimas posibilidades de éxito.

A falta de que se conozca el reglamento, el partido prevé la posibilidad de presentar candidaturas individuales y listas. El periodo para registrar el nombre de esos aspirantes terminará el 27 de febrero, y sus nombres se publicarán oficialmente el 1 de marzo, lo que supone retrasar el calendario que anunciaron Carmena y Errejón cuando presentaron su alianza electoral (entonces dijeron que las primarias serían en febrero).

Hasta entonces, esta es la situación de la izquierda madrileña. El PSOE presentará sus propios proyectos en la capital y la Comunidad. Podemos quiere elegir a su propio aspirante (no ha aclarado ni cómo ni cuándo), negociar luego una única lista con IU o Equo, y finalmente plantear una alianza electoral a Más Madrid. Sin embargo, ni Iglesias ni Errejón afrontan ese escenario con optimismo. La brecha abierta entre los dos fundadores del partido, unida a la dimisión del secretario general de Madrid, Ramón Espinar, que defendía la unión de Podemos y Más Madrid para las elecciones autonómicas, dificulta cualquier acuerdo. En consecuencia, las dos partes están hoy más cerca de enfrentarse en las urnas de mayo que de acudir juntas a ellas.

El calendario de las primarias 22 de febrero: Publicación del reglamento de primarias e inicio del proceso electoral.

27 de febrero: Presentación de candidaturas individuales y listas.

1 de marzo: Publicación de candidaturas individuales y listas.

2 de marzo: Inicio de la campaña electoral.

12 de marzo: Inicio de la votación.

18 de marzo: Fin de la campaña electoral.

18 de marzo: Fin de la votación.

19 de marzo: Resultados.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram