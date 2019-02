Una comerciante embarazada se enfrenta a un piquete de los CDR en Barcelona

Una mujer embarazada se enfrenta a los manifestantes. Vídeo: Cristóbal Castro

Carolina Castillo, de 35 años, y embarazada de cuatro meses ha protagonizado una de las imágenes de la jornada de huelga del 21 de febrero. Un vídeo muestra cómo esta dependienta hondureña se enfrenta a un piquete de los CDR que atacaba su establecimiento en Terrassa (Barcelona) presionándola para que cerrara su comercio.

“Tuve que salir porque veía que me querían romper los cristales”, ha comentado Castillo sobre el incidente. Según su versión, un grupo de CDR se acercó a su local exigiéndole a gritos que cerrará la tienda. Fue entonces cuando Castillo decidió intervenir y salir hasta el rellano, donde se agolpaban los manifestantes, para hacerles retroceder. “Cuando salí a la puerta cogieron mi revistero y comenzaron a tirar los folletos de publicidad. ¿Saben cuánto me cuesta cada una de esas revistas?”, se ha lamentado Castillo.

Después, la escena que muestra el vídeo: Castillo, sola, encarándose a un grupo de jóvenes, algunos de ellos encapuchados, que rompen y arrojan las revistas de publicidad de su tienda. "Aquí termina su derecho. La tienda es mía y vosotros no me pagáis el alquiler y yo tengo que pagar si cierro". Castillo responsable de esta franquicia de telefonía desde hace cinco años, también ha comentado que puede entender las causas de los manifestantes pero que eso no les obliga a decidir si ella tiene que cerrar o no. “Yo tengo otro hijo que cuidar, ¿quién me va a pagar las pérdidas por un día sin trabajar?".

Castillo también ha comentado que lo que más le impresionó del incidente fue el odio que mostraron los piquetes cuando les dijo que no iba a echar el cierre. “He venido a trabajar encontrándome un poco mal para atender a mis clientes, y que vengan cuatro niños que no han trabajado en su vida a decirte que tienes que cerrar es indignante”, ha sentenciado Castillo.