Collboni evita descartar un pacto poselectoral con Valls

El jefe de filas en el Ayuntamiento de Barcelona y candidato del PSC a la alcaldía, Jaume Collboni, evita descartar un pacto poselectoral con su contrincante de Ciudadanos, Manuel Valls. Collboni ha presentado este miércoles Imaginem Barcelona (Pòrtic), un libro de conversaciones sobre la ciudad y al ser preguntado reiteradamente sobre si después de la asistencia de Valls a la manifestación de Madrid del domingo pasado en la que también participó Vox descartaba pactar con él, ha sido ambiguo y no ha dicho ni que sí ni que no.

"No quiero plantear mi candidatura ni estas elecciones contra nadie, no me escucharán construir la idea de ciudad en contra de nadie, porque alimenta las trincheras", ha respondido. "Presentaremos nuestros proyectos y propuestas de pacto en base a nuestro programa y veremos cuáles serán los resultados electorales y obraremos en consecuencia. Intentar empujar hacia los dos lados de la trinchera no es bueno", ha insistido.

Incluso cuando ha defendido el caso de Suecia, donde liberales, socialdemócratas y verdes lograron, tras cuatro meses, un pacto para aislar a la extrema derecha, no ha descartado explícitamente un eventual acuerdo para gobernar con Valls. "En caso de que irrumpa la ultra derecha en Barcelona espero que se mantenga un cordón sanitario", ha afirmado sin más detalles y sin aclarar si considera que el ex primer ministro francés representa o no la ultraderecha.

Sobre su lista, Collboni no ha adelantado ningún nombre. Ha asegurado que está hablando "con mucha gente de la ciudad que está dispuesta a ayudarnos" pero que no está "en el momento de hacer fichajes". Ni siquiera ha confirmado --aunque ella sí lo ha hecho-- que haya ofrecido a Laia Bonet ser la número dos de su candidatura. Preguntado sobre una eventual incorporación del exconsejero Santi Vila, ha asegurado que está centrado en su defensa durante el juicio al procés.

Los socialistas de Barcelona aseguran que sus perspectivas electorales en mayo son mucho mejores que hace cuatro años. "Solo es necesario ver los nombres de los asistentes a la presentación de mi candidatura hace un mes", ha defendido Collboni. El PSC confía en que su resultado (ahora tiene solo cuatro concejales) mejorará porque conseguirá reunir un voto central que puede agrupar desde descontentos con la gestión de la alcaldesa Ada Colau hasta temerosos con las propuestas de Valls.