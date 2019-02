Manuel Valls asistirá a la manifestación de la derecha en Madrid contra el Gobierno

Manuel Valls asistirá finalmente a la manifestación que Ciudadanos, PP y Vox han convocado este domingo en Madrid contra el Gobierno. Su posible ausencia había sido motivo el pasado jueves de duras críticas a Ciudadanos, partido al que representará en las elecciones municipales de Barcelona. El equipo de Valls había informado en la mañana del jueves que ex primer ministro francés y ex dirigente socialista ni tenía previsto asistir a la manifestación ni haría pública valoración alguna sobre la convocatoria. El posicionamiento de su equipo fue matizado por la tarde para destacar que Valls todavía no había tomado una decisión. Valls ha anunciado su decisión final este viernes a través de Twitter: “Iré el domingo a Madrid para defender la Constitución y la unidad de España. Sin ningún dilema y sin ningún complejo porque estamos en un momento histórico”.

En varios apuntes en Twitter, Valls ha subrayado que se trata de "una protesta transversal y con el mismo espíritu de la manifestación constitucionalista" celebrada el 8 de octubre de 2017 en Barcelona. Ha considerado falso que sea una protesta de la derecha o la ultraderecha, y ha animado a "todos los constitucionalistas y progresistas" a apoyar la marcha. La concentración de la plaza Colón fue una convocatoria inicialmente propuesta por Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, a la que se sumaron PP y Vox. Ciudadanos estuvo ayer en el punto de mira de las filas conservadoras por la posible ausencia de su candidato en Barcelona.

Iré el domingo a Madrid para defender la #Constitución y la unidad de España. Sin ningún dilema y sin ningún complejo porque estamos en un momento histórico. (1/3) — Manuel Valls (@manuelvalls) 8 de febrer de 2019

Discrepancias internas

El apoyo de Valls a la manifestación no es compartido por pesos fuertes de su plataforma electoral. El historiador Joaquim Coll, fundador de Societat Civil Catalana (SCC) y uno de los apoyos más relevantes de la candidatura, ha explicado en Twitter por qué no asistirá a la protesta: "Mi crítica a Pedro Sánchez no me empuja este domingo a asistir a ninguna manifestación, ni en Madrid ni en Barcelona. Considero que es una convocatoria que sólo servirá para alimentar la crispación política y la división de la sociedad española. No es lo que necesitamos". El presidente de SCC, Josep Ramon Bosch, persona que ha asesorado a Valls en su aterrizaje político en Barcelona, tampoco asistirá a la marcha, según informa un portavoz de SCC. Como entidad, SCC tampoco secundará la protesta, "aunque a título personal, algunos de nuestros miembros sí asistirán", señalan las mismas fuentes.

Lliures, partido liberal heredero de CiU y miembro de la candidatura de Valls, tampoco se sumará a la concentración del domingo. "No compartimos los objetivos de la convocatoria como partido catalanista que somos", asegura Antoni Fernández Teixidó, presidente de Lliures. Fernández Teixidó considera que Valls está en su derecho a asistir, aunque subraya que el programa de su partido no coincide con el sentir de la convocatoria: "Lliures tiene un propósito claro en Cataluña, defender el catalanismo, y en Barcelona, vencer a Ada Colau. Para vencer a Colau nos aliamos con quien creemos que la puede ganar, Manuel Valls". El portavoz de Lliures, Roger Montañola, también cargó el jueves contra la movilización de Ciudadanos, PP y Vox: "Montar una manifestación porque alguien busca formas de solucionar un conflicto de forma racional. ¿Os habéis vuelto locos? Qué vergüenza, qué irresponsabilidad, qué pena.”

Rivera ha sido uno de los primeros en felicitar en las redes sociales a Valls por su decisión: "Bravo, Manuel Valls. Nos vemos el domingo en Madrid, estaremos juntos para defender la democracia y la unión de todos los españoles." Josep Bou, candidato del PP en Barcelona, también ha celebrado la asistencia de su rival: "Me alegro de que Manuel Valls haya cambiado de opinión. Nunca dudé de que este domingo teníamos que ir todos a Colón. Gracias a todos los que habéis ayudado a convencerle".

Jaume Collboni, líder del PSC en Barcelona, considera que Valls ha determinado su proyecto electoral a las directrices de Ciudadanos: "Desde el principio teníamos la sensación de que no era claro con quién se presentaba Valls, pero el domingo quedará claro que es el candidato de Ciudadanos y de Rivera. Se quedó afónico negando que no iría de la mano de Vox. Se ha subordinado a la estrategia de Ciudadanos". Preguntado por si el apoyo a la concentración contra el Gobierno complicaba cualquier pacto postelectoral entre Valls y el PSC, Collboni asegura que "cualquier acercamiento a Vox dificulta cualquier tipo de acuerdo". "Tenemos que evitar que Barcelona quede instrumentalizada por el conflicto, y el señor Valls está subordinando la ciudad al conflicto, se pone al nivel de los independentistas", añade Collboni.

Valls asistirá a la manifestación por su oposición a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de aceptar la figura del llamado “relator”, una especie de observador neutral que la Generalitat exigió en las reuniones bilaterales para desencallar el conflicto político en Cataluña. "La figura del relator es un error de Sánchez, pues implica asumir el marco mental de aquellos que han roto todas las reglas del juego, además de consolidar el escenario de bilateralidad entre Cataluña y España, y una humillación para el Estado”, según Valls.